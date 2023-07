Câți bani a scos din buzunar Cristina Șișcanu pentru o masă de trei persoane, în Austria. Reacția vedetei când a văzut nota de plată: ”Am luat un ștrudel cu mere”

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul nostru românesc. Frumoasa șatenă trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Mădălinn Ionescu, cu care are și un copil, o fetiță pe nume Petra.

Recent, Cristina împreună cu soțul și fiica lor au plecat într-o vacanță, în Austria. Pentru că mulți oameni au întrebat-o dacă există comparație de prețuri între Italia și destinația în care se află acum, soția lui Mădălin Ionescu a împărtășit cu urmăritorii săi suma pe care a scos-o din buzunar pentru un prânz de trei persoane.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au plecat în vacanță, în Austria

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Frumoasa șatenă se bucură de un număr impresionant de urmăritori pe rețelele de socializare, astfel că nu ratează niciun moment și împărtășește totul cu cei care o susțin. Cristina Șișcanu formează un cuplu cu Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de la noi din țară.

Cei doi au o relație de mai bine de 12 ani, astfel că în anul 2011 au decis să facă marele pas la altar.

Din căsnicia celor doi a rezultat un copil, o fetiță pe numele său Petra.

În prezent, cei doi se bucură de momentele petrecute împreună și se iubesc mai mult ca niciodată. Deși au trecut prin suișuri și coborâșuri, Cristina Șișcanu și soțul ei au știut cum să facă față provocărilor, iar din acest motiv mariajul lor a rezitat la trecerea anilor.

Cuplul celebru nu ezită niciun moment și împărtășesc totul cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare, acolo unde fac live-uri și le dezvăluie oamenilor detaliai importante din viața lor intimă.

De curând, cei doi, împreună cu fiica lor, Petra, au plecat în vacanță la munte, în Austria, o țară extrem de iubită și cunoscută pentru temperaturile mai scăzute. Astfel că, frumoasa șatenă a vrut să dezvăluie urmăritorilor cât a costat-o un prânz în celebra țară.

Câți bani a scos din buzunar Cristina Șișcanu pentru un prânz în Austria

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu se bucură de fiecare moment și experieță petrecute împreună.

De când au plecat în Austria, cei doi soți i-au ținut la curent pe urmăritorii de pe Facebook cu tot ce au făcut nou sau experimentat. Nu de mult, aceștia au fost plecați și în Italia, iar din acest motiv fanii au vrutr să afle dacă există diferențe vizavi de prețurile mâncărurilor între cele două țări.

Cristina Șișcanu nici măcar nu a stat pe gânduri, astfel că le-a prezentat internauțiilor ceea ce a comnadat, iar la final, bineînțeles, nota de plată. Soția lui Mădălin Ionescu a mărturisit că fiica sa și-a comandat un șnițel de porc cu garnitură de cartofi prăjiți, ea și-a comandat o sumă de roșii, iar soțul ei un tartar. Pe lângă preparatele gătite, aceștia au mai cumpărat și desert și băuturi. Ei bine, pentru prânzul servit în trei, Cristina Șișcanu a scos din buzunar 68, 20 de euro. Astfel că șatena a precizat că prețurile sunt relativ asemănătoare cu cele din Italia.

„Suntem la masă, a venit timpul să mâncăm. Petra și-a comandat șnițel de porc și cartofi prăjiți”. „Eu mi-am luat o supă cremă de roșii, tata și-a luat un beef tartar, ne-am luat și salată și câte o apă plată”.

”O să vedem nota la final și facem o comparație, că mă întrebase cineva dacă e mai scumpă Italia sau Austria, Petra și-a mai luat o ciocolată caldă, acum luăm și ceva desert. Am luat un ștrudel cu mere și sos de vanilie, astfel că am plătit în total 68,20 euro pe masă. Eu zic că e cam în Italia, în Italia mai luăm Prosecco la masă, aici am luat desert, dar e cam pe acolo”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Facebook.