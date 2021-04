Câți bani a strâns Cătălin Moroșanu din donații pentru Sergiu Ciobotariu. Tânărul a vândut casa primită în dar

In articol:

În urmă cu un an, Sergiu Ciobotariu era băiatul care a impresionat o țară întreagă, iar cazul lui a ajuns în atenția televiziunilor. Tânărul și-a vizitat soția, care tocmai născuse, la spital călare pe un cal.

Câți bani a reușit Cătălin Moroșanu să strângă din donații

Cătălin Moroșanu, impresionat de povestea acestuia, a fost primul care a răspuns la necazul tânărului și a pornit inițiativa de a strânge bani, pentru ca proaspătul tătic să înceapă o nouă viață departe de ghetoul în care trăia.

„Opriți-vă din tot ce aveți de făcut și acordați-mi câteva secunde pentru a citi aceste rânduri. Deși nu are o casă a lui și locuiește într-o încăpere improvizată de 6 metri pătrați, Sergiu ne-a oferit o lecție de iubire și umanitate pe care niciun virus nu o poate învinge.

Asta îmi dă încredere că nu suntem pierduți complet moral și că totul va fi bine, indiferent de greutățile care ne așteaptă. Va fi bine pentru el, pentru noi toți.

Sergiu nu are mașină sau bani de taxi, așa că a urcat pe cal pentru a ajunge la maternitatea din Iași unde soția lui a născut un băiețel. O poveste care trebuie să ne fie exemplu în aceste zile. Nu banii sunt totul în viață, iar situația dramatică prin care trece întreaga omenire ne arată asta", declara Cătălin Moroşanu pe Facebook, în urmă cu un an.

Acesta a reușit să strângă în timp record suma de 37.000

de euro, cu care i-a cumpărat tânărului călăreț o casă complet mobilată și utilată în Miroslava. Pe lângă casă care trebuia să devină un cămin pentru Sergiu, soția sa și cei 3 copii, i-au rămas în cont și suma de 27.900 de lei cu care putea să înceapă o viață liniștită.

Cătălin Moroșanu și Sergiu Ciobotariu

Sergiu Ciobotariu a vândut casa primită în urma donațiilor

După un an de când luptătorul Cătălin Moroșanu făcea un efort extraordinar pentru Sergiu Ciobotariu, bărbatul ar fi vândut casă donată de vedetă, deși inițial contractul pentru locuință a fost de închiriere pe o perioadă de 5 ani.

După ce a vândut casa, Sergiu Ciobotariu a decis să se întoarcă în ghetoul de unde a plecat, dar nu înainte de a-și achiziționa un bolid de lux. „ A fost vândută casă, nu mai stă Sergiu aici. Am înțeles că ar fi vorba despre niște interlopi care s-au mutat aici. Nu știm prea multe, pentru că evităm să interacționăm cu ei. Înainte să plece de aici, Sergiu dădea petreceri, era plină curtea… În fine, nici nu vreau să-mi aduc aminte ”, a spus un vecin.

Reacțiile nu au întârziat să apară și apropiații lui Cătălin Moroșanu sunt șocați de decizia pe care a luat-o tânărul călăreț.

„ Am primit foarte multe mesaje pe pagină legate de situația lui Sergiu, călărețul pe care Cătălin l-a ajutat să își clădească un viitor. Așa cum știți, de aproape 4 luni, Cătălin este plecat la Survivor și nu are acces la telefon sau internet, astfel că nu știe despre situația apărută în tot acest timp. Noi, echipa lui, vom încerca să explicăm pe cât se poate situația. În urmă cu fix un an, prin eforturile voastre și ale lui Cătălin, am reușit să îi mutăm în casă nouă pe Sergiu și familia lui.

O casă mobilată complet, care avea acces la toate utilitățile, la care se adaugă haine primite de la oameni cu suflet din întreaga țară. Imediat după, casă a fost pusă pe numele lui Sergiu cu mențiunea că nu poate fi vândută în următorii cinci ani. De asemenea, în contul lui Sergiu au rămas 27.900 de lei, bani care să-l ajute să înceapă o viață nouă. În special să creeze un viitor pentru cei 3 copii mici.

Deși era lockdown, Cătălin a făcut toate eforturile necesare pentru că familia Ciobotariu să beneficieze de condițiile unei vieți normale. Timp de aproape două luni s-a implicat total în acest caz pentru ca toate lucrurile să fie puse la punct. Ulterior, a căutat să îi ofere un loc de muncă decent lui Sergiu, deși era complicat deoarece acesta nu avea școală ”, au spus apropiații lui Cătălin Moroșanu.