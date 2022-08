In articol:

Câți urmăritori are Irina Fodor pe Instagram. Irina Fodor a fost cunoscută încă de la începutul mariajului său cu simpaticul Răzvan Fodor, însă a devenit mai influentă și urmărită odată cu apariția la TV, în rol de prezentatoare în locul Ginei Pistol.

Câți urmăritori are Irina Fodor pe Instagram

Iată mai multe detalii despre soția actorului și omului de televiziune.

Odată cu aparițiile ei mai serioase pe micile ecrane, oamenii au început să o urmărească pe Irina Fodor pe platforma de social media, unde s-au declarat plăcut surprinși de postările femeii. Soția lui Răzvan Fodor a atras atenția publicului în momentul în care a înlocuit-o pe Gina Pistol, pe vremea când era însărcinată, în emisiunea Chefi la Cuțite și Asia Express.



Câți următori are Irina Fodor pe Instagram [Sursa foto: https://www.instagram.com/irina_fodor/?hl=en]

De atunci, conturile și popularitatea Irinei au început să crească, ajungând astăzi la 302.000 de urmăritori pe Instagram. Irina Fodor postează lucrurile reale din viața ei, personală, cât și profesională, încercând să influențeze pozitiv oamenii care o urmăresc. Recent, frumoasa prezentatoare s-a întors din America și a bucurat Instagramul cu poze din perioada filmărilor, dar și poze cu soțul și fetița lor, cărora le-a simțit pe toată perioada lipsa.

Irina Fodor este o frumoasă vedetă de televiziune, în vârstă de doar 33 de ani. Femeia este soția lui Răzvan Fodor din 2010, iar relația lor are în prezent 15 ani. Cei doi s-au întâlnit pe vremea când Irina era studentă la Facultatea de Jurnalism și făcea parte din figurație în Buftea, unde sunt multe dintre studiourile de filmare, și unde l-a cunoscut și pe îndrăgitul actor.

Irina Fodor postează constant fotografii cu soțul ei, Răzvan

Cei doi îndrăgostiți au o chimie incredibilă, de aceea relația lor a ajuns la 15 ani împliniți, iar din iubirea lor s-a născut superba lor fetiță. Cum am menționat, nu de mult timp Irina s-a întors în România de la filmările pentru emisiune, bucurându-se de timpul petrecut cu familia sa, însă potriveala a făcut ca și Răzvan să se întoarcă la București după încheierea și lansarea noului sezon "Splash! Vedete la apă".



Pentru că încă este vară și timp frumos, familia Fodor a decis să umple dorul acumulat în ultimele luni și a plecat într-o vacanță frumoasă pe litoralul românesc. Irina Fodor a fost cea care a dat vestea, anunțând fanii de pe Instagram că peripețiile din ultimul timp i-au determinat să plece câteva zile la Năvodari.



Răzvan și Irina Fodor formează o familie de milioane [Sursa foto: https://www.instagram.com/irina_fodor/?hl=en]

”Oficial, vacanțăăă!!!🥳🥳🥳De la venirea în țară și până acum, nu prea am avut timp să îmi trag sufletul, ca să vă spun drept. Fodorică a fost plecat la Bacău, la @splash.vedetelaapa , iar eu am rămas acasă cu muuulte lucruri pe care le-am pus pe “hold” când am plecat, și cu altele noi care au apărut ca ciupercile după ploaie. Cu copilul am trecut printr-o internare în spital, o furtună emoțională ce a trebuit gestionată cu delicatețe și prima tabără din viața ei. Cu Luna printr-un set de analize și verificări. O vizită-fulger la Buzău ca să îmi văd bunicile și părinții și să mă asigur că toată lumea e bine, sănătoasă. Și altele, mărunte, dar care cereau rezolvare rapidă. Fodorică a încheiat proiectul vineri, copilul s-a întors din tabără sâmbătă noapte, iar ieri ne-am urcat în mașină și efectiv am rupt ușa. Suntem toți, suntem bine și o să tragem vacanța asta în piept cu toată forța. ❤️❤️❤️Vă pupăm și vă îmbrățișăm! Fodorică a încheiat proiectul vineri, copilul s-a întors din tabără sâmbătă noapte, iar ieri ne-am urcat în mașină și efectiv am rupt ușa. Suntem toți, suntem bine și o să tragem vacanța asta în piept cu toată forța”, a povestit Irina Fodor.



sursă: vbiz.ro