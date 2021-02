Catinca Roman, primele declarații după ce Marius Elisei și Oana Roman au divorțat: ”Fiecare să-și organizeze viața exact așa cum vrea”

In articol:

După o căsnicie de șase ani, Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în mod oficial la notar. După ce sora și cumnatul său și-au spus adio definitiv, Catinca Roman a făcut primele declarații. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, sora Oanei Roman a susținut că nu a vorbit cu aceasta prea multe cu privire la divorț.

Totodată, Catrinca Roman este de părere că fiecare este liber să facă ceea ce-și dorește.

„Nu am vorbit în mod specific. Știu că a trecut prin niște momente și că urma să facă acest lucru. Oana este foarte ocupată, după cum bine știți și nu am apucat să ne întâlnim noi două să stăm la o cafea, ca fetele. Eu respect valorile fiecăruia și fiecare știe mai bine ce-și dorește și cum își organizează viața sau ce principii are. Din punctul meu de vedere e la fel de bine să fii căsătorit și la fel de bine să fii necăsătorit.”, a declarat Catinca Roman.

Catinca Roman:”Nu pot să vorbesc în numele Oanei”

Ei bine, sora Oanei Roman a preferat să fie destul de rezervată cu privire la motivul pentru care Oana Roman și Marius Elisei au divorțat. Aceasta a ținut să precizeze că atât ea, cât și Mioara Roman îi sunt alături și o susțin indiferent de situație.

„Nu pot să vorbesc în numele Oanei. Sunt sigură că o să spună ea la momenul potrivit și când o să simtă să spună acest lucru, pentru că întotdeauna a fost foarte deschisă și foarte asumată. Am fost lângă ea cât am putut. Ea este extrem de ocupată, muncește foarte mult, o are și pe cea mică la o vârstă în care are nevoie de atenție și sunt foarte multe activități. Cu siguranță vom găsi momentul nostru să stăm de vorbă. Oricum eu o susțin în orice hotărâre ar lua sau a luat și sunt alături de ea cât pot”, a mai adăugat Catinca Roman.