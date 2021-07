Câțiva dintre foștii concurenți de la Survivor România au planuri mari pentru finală: ”Mă voi întoarce în Dominicană”

Foști concurenți de la Survivor [Sursa foto: Captură KANAL D] 17:16, iul 7, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Mai mulți foști concurenți de la Survivor România 2021 au fost prezenți, în cadrul emisiunii Teo Show, unde au vorbit despre marea finală a competiției fenomen de la Kanal D, sezonul doi. Câțiva războinici și câțiva faimoși urmează să-și ia zborul spre Republica Dominicană, acolo unde își vor susține favoritul pentru a câștiiga marele premiu și titlul de Survivor România 2021.

Citeste si: Elena Marin, puternic susținută de acasă. Ce mesaje i-au transmis Andreea Bălan și Andreea Antonescu? "Suntem cu tine până la capăt, pentru că binele întotdeauna învinge!"

Roxana Ghiță a dezvăluit că își dorește să se întoarcă la Survivor ca și concurentă, nu doar ca susținătoare. Pe de altă parte, Raluca Dumitru, fosta faimoasă, recunoaște că i se face pielea de găină numai când se gândește că se va întoarce în Dominicană.

Foști concurenți Survivor România 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Salariul jenant pe care-l primea Elena Marin ca asistentă a lui Mihai Morar! În 6 ani, faimoasa nu a mers nici măcar o dată să ceară mărire! EXCLUSIV

Roxana: Eu aș vrea să mă întorc și ca și concurentă, nu doar ca și susținător.

Raluca: Mi s-a făcut pielea de găină numai când ai spus că o să ne întoarcem în Dominicană, am niște emoții de zici că eu mă duc acolo să câștig finala, exact emoțiile astea le am, pentru că este, nu știu, este o senzație, nu poți să o descri în cuvinte.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Sindy: Eu mă bucur foarte mult că mă voi întoarce în Dominicană. Va conta foarte mult pentru colegi.

Certuri între foștii concurenți și după Survivor România?!

Din spusele foștilor concurenți Survivor, prezenți la Teo Show, au existat multe discuții și după competiția fenomen de la Kanal D.

Roxana: Eu am observat o chestie care mă sperie puțin. Noi avem un grup cu cei care ne vom întoarce și deja au început tensiunile. Mie îmi e groază de drum, atâtea ore în avion...

Maria: Conflict de interese, după show s-au întâmplat multe, declarații, s-au făcut multe, acum trebuie să se întâlnească oamenii față în față și să discute.

Roxana: Eu cred că s-au băgat și în viețile personale. S-au mai dat nas în nas...

Maria: Eu nu am fost în grupuri...

Roxana: E Survivor în jungla urbană.

Cucu: Eu am dat pe mute grupul, pentru că se vorbește prea mult.

Cucu și Albert[Sursa foto: Captură KANAL D]

Raluca: S e contrazic mai mult.

Albert: Nu știu despre ce grup este vorba. Eu am vorbit doar cu familia și cu prietenii apropiați. Nici cu foștii concurenți de la Războinici nu am vorbit, sunt departe de subiect.

Sindy, despre prietenia cu Albert

În timpul competiției, când Sindy și Albert făceau parte din echipa războinicilor, între ei a existat o anumită apropiere, mai mult prietenească, după cum spune chiar fosta concurentă. Totuși, telespectatorii au crezut că poate este ceva mai mult decât o amiciție între cei doi.

Sindy: Eu cu Albert nu am avut nimic acolo, dar fanii exagerează foarte mult. Eu zic că îi stă mai bine fără barbă, pare mai tânăr. Pe el nu îl prinde bine barba, dar părul trebuie tuns neaparat. Oricum eu tot timpul am emoții și o să am emoții din nou când o să fiu din nou în Dominicană, mi-a fost greu să plec. Noi suntem doar prieteni. Nu-i așa, Albert?

Raluca Dumitru i-a spus lui Albert Oprea, că-i stătea mai bine cu barbă. Foștii lui colegi au avut un șoc atunci când l-au văzut pe Albert total schimbat. Raluca: Îți dau o veste proastă, îți stătea mai bine cu barbă.

Albert[Sursa foto: Captură KANAL D]