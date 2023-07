Catrinel Sandu, vacanță de vis pe un vas de croazieră! Vedeta și familia ei și-au schimbat destinația în ultima clipă: „Vara asta trebuia să venim în România”

In articol:

Catrinel Sandu se bucură de o vacanță de vis pe un vas de croazieră, alături de soțul și copiii ei. Chiar dacă planul vedetei era să ajungă în România în această vară, se pare că au avut parte de un eveniment care i-a făcut să își schimbe destinația.

Catrinel Sandu și-a schimbat planurile de vacanță în ultima clipă

Iată ce s-a întâmplat.

Catrinel Sandu și familia ei trebuiau să ajungă în România în această vară, însă planurile nu au ieșit așa cum au vrut ei. Cu puțin timp înainte să se pregătească de plecare, și-au dat seara că pașaportul Larei, fata cea mică a vedetei, este expirat, motiv pentru care nu mai puteau călători cu avionul. În ultimul moment, au decis să își schimbe destinația pentru vacanță.

„ Vara asta trebuia să venim în România, aveam totul plănuit, aveam chiar și bilete pentru Spania, vroiam să mergem în Barcelona cu copiii, doar că am realizat că pașaportul Larei a expirat, am încercat să îl facem la urgență dar, din păcate, urgența aici nu este cum știam eu că e la noi în țară. Nu am știut lucrul asta, pentru că nu m-am mai lovit niciodată de asta, durează între 3-5-7 săptămâni, cel puțin aici în Florida. Dar dacă optezi să faci pașaport normal durează între 9 și 12. Am încercat să mergem la Miami, acolo unde se putea întâmpla totul puțin mai repede. Nu am reușit să facem nici chestia asta și am lăsat-o așa, am zis că poate până la urmă îi vine pașaportul și putem să zburăm. Uite așa a trecut timpul, eu am fost super ocupată vara asta, pentru că am fost iar la Orlando și am fost în juriu pentru al treilea an consecutiv, la cea mai mare competiție de balet din lume. Am fost acolo, am avut o vară destul de plină, nu chiar de vacanță și ne-am trezit că este destul de târziu pentru a mai pleca pentru o săptămână în România ”, a povestit Catrinel Sandu pentru Click.ro.

Catrinel Sandu, vacanță de vis pe un vas de croazieră

Catrinel Sandu și familia ei au renunțat la vacanța în România și la cea rezervată deja în Spania, la Barcelona, pentru o croazieră în Bahamas și Mexic.

Varianta cu vasul de croazieră le-a plăcut mult mai mult și au preferat cu toții să repete experiența, de data aceasta, pe parcursul unei săptămâni întregi.

„ Am fi venit în România, chiar mai puțin de o săptămână, pentru că în Spania deja toate biletele erau luate și am fi stat acolo 4 zile, nu mai rămânea nimic pentru România. Să mergi atâta drum până acolo pentru câteva zile, nu se merită din niciun punct de vedere. Numai fusul orar, imaginează-ți că ai nevoie de cel puțin o săptămână să te obișnuiești și, una peste alta, ne-am dat seama că nu are rost, mai bine facem altceva aici. Ne-am tot gândit să zburăm undeva în America, pentru că atunci Lara nu ar fi avut nevoie de pașaport și, mă rog, am tras la vot ce și-a dorit familia și toată lumea a votat pentru croazieră. Ne-am îndrăgostit de acest stil de vacanță! Dacă vrei să spui definiția vacanței, cuvânt cu cuvânt, ce înseamnă vacanță, este croazieră. Nu există altceva, îți spun sincer! Eu am fost total împotriva croazierelor, nu credeam că o să îmi placă, de aceea am și început gradat, doar cu 3 zile, apoi cu 5 zile, acum suntem pentru 7 zile pe un vas de croazieră. Am înaintat, etapă cu etapă și ne-am bucurat de toate serviciile până acum. Este minunat. Suntem pe un „European cruise", care are program de VIP, de iahturi, e un pic diferit. Ai și piscină separată față de restul piscinei mari, ai și restaurant separat. Nu neapărat că ne-am dorit chestia asta, asta am găsit-o pe ultima sută de metri, ca să fiu sinceră, pentru că și croazierele sunt rezervate cu mult timp în avans și noi ne-am trezit că nu mai mergem nicăieri, ce facem? Pașaportul Larei a venit cu o săptămână înainte să plecăm în croazieră, foarte târziu”, a mai completat cunoscuta coregrafă, care încă se află pe vasul de croazieră.