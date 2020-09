Ion Aliman, primarul din Deveselu, mort de COVID

Ion Aliman, primarul din Deveselu, reales deși murise de 10 zile, avea, pe hârtie, o avere ”modestă”. Luna trecută, edilul a declarat 4 terenuri (2,5 hecare teren agricol și 600 mp în intravilan), și acestea obținute prin certificat de moștenitor, respectiv hotărâre judecătorească. Aliman conducea o mașină veche de 18 ani, nu avea alte bunuri sau conturi în bancă și trăia din salariul de primar, în valoare de aproximativ 7.600 lei pe lună.

Ion Aliman i-a cedat o parte din avere fiului său, pe care l-a împrumutat și cu bani, fără documente

In articol:

Lucrurile se schimbă fundamental dacă aruncăm o privire pe declarația de avere a primarului din 2014 (la 2 ani după ce a ajuns în fruntea comunei). La acea vreme, Aliman avea 8 terenuri (3 hectare teren agricol și 3.500 mp în intravilan – în Deveselu și Caracal), 5 imobile (3 case, un apartament și un spațiu comercial), plus un cont de familie de 52.000 euro.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Ce s-a întâmplat cu averea primarului? Ei bine, în 2016, el și-a vândut un apartament unei persoane fizice, iar fiului său i-a vândut o casă, i-a cedat o alta și la fel a făcut și cu un spațiu comercial, spre întreținere. Asta după ce cu un an înainte mai vânduse o casă și un teren în Craiova. Tot în 2016, Aliman îi împrumută fiului său sumele de 270.000 lei și 20.000 euro, fără documente justificative, după cum arată chiar declarația de avere din anul respectiv. Un an mai târziu mai acordă un împrumut, de această dată unei anumite Oprica U., suma fiind de 200.000 lei. Nu se știe dacă Aliman și-a mai recuperat vreodată împrumuturile, cert este că aceste sume nu mai apar în ultima declarație de avere, cea din anul 2020.

Primarul din Deveselu, fost căpitan de navă, îl avea ca model pe Radu Mazăre

Mai trebuie menționat că Ion Aliman nu a intrat ca un om sărac în politică. El a fost comandant de navă până în 2012, atunci când a ajuns primar din partea PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu. Aliman a fost ofițer de marină timp de 30 de ani, din care 20 pe vase de pasageri, pe Dunăre.

”Dau marina pe primărie pentru că vreau să rămân acasă, a fost de ajuns cât am lucrat pe navă. Am făcut performanță în marină, am muncit cu plăcere, dar acum vreau să fac performanță și în comuna Deveselu. Voi fi un Radu Mazăre al comunei, mă refer la modul cum se comportă acesta, degajat, aproape de oameni și fără să răspundă comenzilor politice. Voi asculta mai mult vocea oamenilor din comună decât vocea partidului”, spunea Ion Aliman în 2012.