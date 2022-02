Ce a apărut acum pe strada unde Raisa a fost lovită mortal? Se întâmplă la mai bine de două săptămâni de la înmormântare

In articol:

Moartea Raisei, fetița de 11 din ani Capitală, a făcut înconjurul țării, lăsând în urma sa multă durere, mai ales în rândul familiei, vecinilor și colegilor de școală.

Îndurerați continuă să fie și cei care au fost martorii morții tinerei din fața micilor ecrane sau cei care astăzi ajung pe strada unde Raisa și-a dat ultima suflare.

Imagini din ziua morții Raisei [Sursa foto: Captura video]

Locul tragediei a devenit altar de flori și jucării în numele Raisei

Locul unde copila de 11 ani a fost accidentată mortal de un polițist a fost zile la rând plin de flori, jucării și lumânări, iar acum, la mai bine de două săptămâni de la tragedie, ”perimetrul morții” continuă să arate ca un altar.

Lângă trecerea de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, acolo unde polițistul Constantin Popescu a accidentat-o mortal pe Raisa, oamenii continuă să vină și să aprindă lumânări și candele în

memoria tinerei, lăsând în urma lor și buchete de flori, păpuși și jucării de pluș.

Raisa a fost înmormântată într-un sicriu alb, slujba având loc la Biserica ”Tuturor Sfinților” din Sectorul 1, fix la ora la care a avut loc tragicul accidentul, 13.25,

și a fost condusă de sute de oameni la locul de veci din Cimitirul Chitila.

Polițistul vinovat, scrisoare de iertare pentru părinții îndoliați

Vă reamintim că la scurt timp după producerea nenorocirii, polițistul vinovat a trimis familiei îndoliate o scrisoare, prin care și-a cerut iertarea pentru tragedia produsă.

În cauză, mama Raisei a avut o reacție neașteptată, după ce cel vinovat de moartea fiicei sale a recunoscut că va trebui să trăiască toată viața cu faptul că a ucis un suflet nevinovat.

Iuliana Barbu a spus la TV că, în ciuda celor întâmplate, familia nu îi vrea răul tânărului polițist, conștientă fiind că Popescu Constantin nu și-a dorit să fie autorul unei asemenea scene.

„Știam că vrea să ne trimită o scrisoare, am fost întrebată de domnul avocat. Am fost de acord, eu una nu am niciun fel de resentiment față de domnul polițist, până la urmă toți suntem oameni. În niciun caz nu a vrut să ne facă treaba asta, dar asta e situația, nu avem ce să facem. Acum trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat, înapoi nu poate să ne-o aducă nimeni. În niciun caz nu se simte minunat în postura asta, să știe că a omorât un copil.

Nu aveam niciun fel de așteptare și pot să spun că nici nu mă liniștește, nici nu mă enervează, nu am niciun fel de sentiment. Nu îi vrem răul, asta vreau să știe. Nu avem o ură față de el, atât noi, cât și cealaltă familie, a Marinei. Nu l-am iertat, dar nici nu am ce să iert, nu știu cum să explic, sunt niște sentimente ciudate care ne încearcă în perioada asta și nici noi nu știm ce ne-a lovit și ce simțim. E destul de complicat”, a declarat mama Raisei la un post de televiziune.

În urma tragicului accident, în care Raisa și-a pierdut viața, Marina, prietena sa cu doi ani mai mare, a supraviețuit, iar acum își dorește să ajute anchetatorii în aflarea adevărului. Tânără, deși accidentată și ea destul de grav, conform avocatului Adrian Cuculis, vrea să spună în fața procurorilor de caz tot ce s-a întâmplat în momentul tragic.

„Deocamdată eu nu am vorbit cu Marina, dar urmează, pentru că vrea să ajute, vrea să se implice în aflarea adevărului. Chiar susține că vrea să vorbească cu procurorul și să spună ce s-a întâmplat în momentul accidentului", a declarat în exclusivitate pentru WOWbiz, avocatul Adrian Cuculis.

