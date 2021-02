Ce a apărut pe contul de socializare al Georgianei, după cererea în căsătorie a lui Jador: „Mi s-a făcut pielea de găină...”

In articol:

Jador a avut parte de o surpriză de proporții în urma jocului de comunicare câștigat de echipa Faimoșilor seara trecută. Câștigătorii au primit mesaje din partea persoanelor dragi din viața lor, iar Jador a avut parte de un șoc.

Georgiana, fosta iubită a celebrului cântăreț, i-a scris Faimosului un mesaj emoționant în care și-a exprimat toată susținerea pentru el în emisiune, cât și faptul că inimile lor sunt „logodite pentru totdeauna”.

Jador de la Survivor România 2021 a izbucnit imediat în lacrimi și a recunoscut că își dorește să își petreacă tot restul vieții alături de ea. Mai mult decât atât, Faimosul a mărturisit că își dorește să se căsătorească și să aibă copii împreună. Pe pagina de Instagram a Georgianei, tânăra a primit multe mesaje de la fani, care au felicitat-o pentru gestul făcut.

„Ce mesaj frumos... mi sa făcut pielea de găină 😢, chiar vă iubiți.. vă doresc să fiți împreună mereu și ceea ce a spus Jador să se îndeplinească ❤🙏”, „Esti superba, iar mesajul trimis lui Jador a fost superb. Va doresc tot binele din lume și spre sa își schimbe caracterul si sa se facă un băiat de casa, ca ar fi prea idiot și cretin dacă te-ar pierde”, „Ești minunată și eu cred că pentru tine a plâns Jador când a primit mesaju, ați fi un cuplu frumos. Bunul Dumnezeu să facă ce este mai bine pentru voi ♥️❤️🙏”, sunt câteva dintre reacțiile internauților, în secțiunea de comentarii a ultimei fotografii postate de Georgiana.

Ultima fotografie postată de Georgiana pe pagina sa de Instagram [Sursa foto: Instagram]

Jador vrea să se căsătorească cu Georgiana, după ce se va întoarce din Republica Dominicană: „Îmi doresc ca ea să fie mama copiilor mei”

Jador a mărturisit, cu lacrimi în ochi, la Survivor România 2021, că nu a simțit pentru nimeni ceea ce simte pentru Georgiana, fosta lui iubită. Chiar dacă în momentul de față sunt despărțiți, celebrul cântăreț speră ca ea să îi devină soție în viitor.

„Toată muzica mea e pentru ea și lumea credea că e pentru alte femei. Tot ce am eu e pentru ea. Îmi doresc ca ea să fie mama copiilor mei, am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu ma iubit cum am iubit-o din tot sufletul. O iubesc din tot sufletul și îmi doresc să mă căsătoresc cu ea, dacă mă așteaptă. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a declarat Jador.