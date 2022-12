Ce a detestat Jenna Ortega, din serialul Wednesday, la România: „Nu m-am așteptat niciodată să filmez acolo!” Părerea actorilor despre țara noastră

In articol:

Locații din România precum Castelul Cantacuzino și Grădina Botanică din București au devenit celebre în întreaga lume după ce Tim Burton a ales să filmeze serialul „Wednesday” pe meleagurile noastre.

Ce spun actorii din serialul Wednesday despre România

Iată cu ce impresii au rămas actorii serialului „Wednesday” după câteva luni petrecute în România!

În total, filmările serialului "Wednesday”, primul serial original Netflix filmat în România, au ținut opt luni. În această perioadă, actori mari precum Jenna Ortega sau Gwendoline Christie au lucrat cot la cot cu echipa de filmare din România. Află cum a fost experiența lor în România și ce părere au actorii din Wednesday despre țara noastră!

„Nu am fost niciodată în România înainte. A fost o zonă a lumii de care am fost mereu intrigată și când Tim [Burton] mi-a spus despre calitatea meșteșugului, meșteșugarilor, artiștilor, pictorilor, sculptorilor de acolo și tuturor oamenilor care lucrează pe platoul de filmare... cu siguranță nu a dezamăgit. Munca a fost cu adevărat excepțională”, a spus Gwendoline Christie despre experiența sa în România, într-un interviu hotnews.ro.

Celebra actriță, cunoscută din serialul original Game of Thrones, a mărturisit că s-a distrat foarte mult în cele câteva luni petrecute în România, fiind impresionată de căldura cu care a fost primită.

„M-am distrat foarte tare și am râs alături de ei toți și am simțit o căldură incredibilă din partea echipei”, a subliniat ea, potrivit hotnews.ro.

Citește și: În ce orașe din România s-a filmat serialul „Wednesday”. Filmările au durat opt luni

Despre experiența sa în România a povestit și actorul canadian Percy Hynes White, cel care interpretează rolul lui Xavier Thorpe în serialul Wednesday marca Netflix.

„Cred că eu am fost șocat de cât de simpatici și primitori a fost întreaga noastră echipă. Au fost diferiți față de foarte multe alte echipe de filmare, au fost cu adevărat prietenoși și binevoitori și mereu în priză. Gen, erau mereu acolo pentru orice aveai nevoie și toată lumea se susținea. Nu vezi asta în America de Nord foarte des”, afirmă acesta.

Citeste si: “În perioada în care am aflat diagnosticul, scăpam obiecte de mână!”. Dezvăluirile artistei Adda, cu privire la boala de care suferă- kfetele.ro

Citeste si: Florica Boboi, adevărul despre experiența „Chefi la cuțite”. Ce a spus despre scandalurile din echipa roz- bzi.ro

Impresionată de căldura și empatia de care au dat dovadă românii a fost și actrița Joy Sunday, cea care joacă rolul lui Bianca Barclay în serialul „Wednesday”.

„Aș vrea să adaug la asta că oamenii cu care am lucrat au fost atât de rezilienți mai ales pe măsură ce lucrurile au devenit mai grele în timp ce ne apropiam de sfârșitul filmărilor și toată lumea s-a unit să ajute cu situația din Ucraina și puteai vedea cât de mult suflet era în echipa de filmare”, a subliniat Joy Sunday.

Ce părere au actorii din serialul „Wednesday” despre România [Sursa foto: Facebook]

Cu ce impresii despre România a rămas Jenna Ortega, actrița principală din Wednesday

Jenna Ortega este actrița care o interpretează pe Wednesday Addams, personajul care a captivat întreg publicul serialului „Wednesday”. Celebra actriță a mărturisit că a fost profund impresionată de oamenii pe care i-a întâlnit în România, dar și de peisajele din țara noastră.

„Am întâlnit unii dintre oamenii mei favoriți de pe planeta asta acolo. Cred că oamenii de acolo sunt minunați și e foarte frumos și locul unde se află școala noastră (n.r. Academia Nevermore). E cool fiindcă am filmat la castele adevărate. Unul din locurile în care am fost a fost Sinaia și totul părea făcut în Photoshop. Nici măcar nu îmi venea să cred și s-a potrivit foarte foarte bine cu estetica serialului, așa că a fost foarte potrivit”, a declarat Jenna Ortega, conform hotnews.ro.

Citește și: Reacția lui George Burcea după lansarea serialului Wednesday. De ce a rămas dezamăgit, după ce a văzut toate episoadele

Cea care i-a dat viață personajului Wednesday Addams a mai adăugat că până să ajungă să filmeze în România nu știa prea multe despre țara noastră.

„Chiar n-am știut prea multe despre România. Nu m-am așteptat niciodată să filmez acolo și tocmai de aceea a fost o surpriză atât de plăcută. Tot ce știam despre România era poate legătura cu Dracula și castelele și chestiile de genul acesta”, a mai spus ea.

Ce părere au actorii din serialul „Wednesday” despre România [Sursa foto: Facebook]

Ce a deranjat-o pe Jenna Ortega pe parcursul filmărilor în România

Actrița principală din „Wednesday” a mărturisit că nu a rămas doar cu impresii bune despre țara noastră, ci au existat și mici impedimente pe care le-a întâmpinat pe parcursul șederii în România. Unul dintre aspectele care au deranjat-o pe Jenna Ortega au fost temperaturile scăzute de pe meleagurile noastre.

„Eu sunt o fată din sudul Californiei, așa că imediat ce temperatura ajunge la 23°C mie mi-e frig. Îmi amintesc că a fost o zi în care Wednesday are o viziune afară. În ziua aceea ningea, în scenă ploua, deci am avut un aparat de ploaie... și ea are o viziune și e atât de puternică, încât o cam face să își piardă conștiința și zace pe podea, iar eu port straturi peste straturi de haine.

Mi-e foarte frig, dar nu pot să tremur, să mă mișc sau nimic de genul și a fost atât de frig afară, că ploaia care ajungea să mă lovească se transforma în gheață. Erau ca bucăți mici de grindină, dar eu n-aveam voie să mă mișc sau să tresar”, a relatat Jenna Ortega, potrivit sursei menționate mai sus.

sursă: hotnews.ro