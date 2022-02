Ce a făcut Adrian Mutu cu primii bani câștigați din fotbal! S-a gândit mai întâi la părinții săi: „O sută și ceva de mii de dolari”

In articol:

Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din țara noastră. "Briliantul", așa cum este supranumit în lumea fotabalului, este cel mai bun marcator din istoria naționață a țării noastre, având 35 de goluri înscrise. După ce s-a retras de pe terenul de fotbal, Adrian Mutu s-a făcut antrenor, deoarece vrea să ofere și altora șansa de a excela în acest domeniu.

Ce a făcut Adrian Mutu cu primii bani pe care i-a câștigat? "Din primii bani pe care i-am avut..."

El își aduce și acum aminte ce a făcut cu primii bani câștigați din fotbal. Acesta a vrut să-și răsplătească părinții pentu că l-au ajutat să devină cine este astăzi.

Adrian Mutu [Sursa foto: Captură YouTube]

Adrian Mutu a fost invitat în emisiunea online a lui Codin Maticiuc, acolo unde a vorbit deschis despre cariera sa și despre primii bani pe care i-a câștigat. După ce s-a văzut cu banii în cont, fără a sta prea mult pe gânduri, cel supranumit „briliantul” s-a gândit instant la părinții și și cum ar putea să-i răsplătească pentru tot efortul pe care aceștia l-au depus ca el să ajungă un jucătot atât de bun. Astfel că, drept mulțumire pentru toată iubire și sprijinul, Adrian Mutu le-a cumpărat o casă!

Acesta a mai dezvăluit că, cele mai mari investiții, au fost îndreptate în case. Adrian Mutu a mai declarat că a vândut toate locuințele, pentru că nu a crezut că se va mai întoarce în România.

„Din primii bani pe care i-am avut, adică sume importante, gen o sută, o sută și ceva de mii de dolari pe vremea aia, le-am luat casa părinților mei. Singurul loc în care am investit au fost case, mi-am luat o casă, mi-am mai luat încă o casă, dar nu m-am gândit în sensul că o să le vând. Am avut o perioadă în care am crezut că nu mă întorc și am vândut toate casele din România, la un moment dat aveam șase case și le-am vândut pe toate!“, a

declarat Adrian Mutu în podcastul lui Codin Maticiuc.

Adrian Mutu [Sursa foto: Captură YouTube]