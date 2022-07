Ce a făcut Arnold Schwarzenegger după ce fiul său a terminat facultatea? „Gata, ești pe cont propriu!”

In articol:

Joe Baena a călcat pe urmele marelui actor și fostului mare culturist în multe feluri, fiind la rândul său un actor aspirant și pasionat de bodybuilding.

Joe Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger: „Când s-a terminat facultatea, am fost ceva de genul <<Am pus-o!>>”

În viața de zi cu zi, însă, Baena își câștigă existența în domeniul imobiliarelor, lucru care i-a permis să se întrețină după facultate.

Baena are 24 de ani și este copilul lui „Arnie” cu fosta sa menajeră, Mildred Baena, despre care se spune că a rămas însărcinată cu fiul lui Schwarzenegger în timp ce fosta soție a actorului, Maria Shriver, aștepta al patrulea copil.

Baena a aflat, ulterior, în 2011, că tatăl său este actorul american de origine austriacă Arnold Schwarzengger, cel care a făcut istorie cu filme precum „Terminatorul”, „Predator”, „Total Recall” sau „Conan Barbarul”, dar care a fost și în vârful culturismului de performanță, cu 7 trofee de Mr. Olympia. De când a aflat care este originea sa adevărată, Baena mărturisește că viața sa s-a schimbat complet.

„Sunt foarte recunoscător că tata m-a ajutat să fac facultatea. Dar, fix când s-a terminat facultatea, a fost ceva de genul <<Gata, ești pe cont propriu!>> și eu am fost ceva de genul <<Am pus-o!>>”,

a recunoscut Joe Baena în podcastul UNWAXED

Joe Baena: „Vreau să învăț cât mai mult posibil pe măsură ce îmi asigur un oarecare venit.”

Fanii lui Schwarzenegger și cei care îl urmăresc de multă vreme pot să-și dea seama dintr-o simplă privire că Baena este bucățică ruptă din tatăl său și îi

seamănă chiar mai mult decât frații săi. Fizicul aduce aminte de show-urile lui Arnold de la începuturile sale în culturism și, acum, Baena visează să se lanseze și la Hollywood, exact ca tatăl său. Totuși, aceasta s-a dovedit o încercare foarte grea, așa că fiul lui „Arnie” decis să meargă într-o direcție diferită momentan.

„Da, aveam nevoie de o slujbă, și nu primeam niciun rol pe care credeam că îl voi primi, ca să pot începe să fiu plătit. Așa că am zis <<Trebuie să fac ceva!>>, așa că am început să învăț la o companie de imobiliare. Am mers acolo și am fost ceva de genul <<Vreau să învăț cât mai mult posibil pe măsură ce îmi asigur un oarecare venit.>> Și, după, mi-a plăcut și am zis <<Oh, cred că pot să fac asta destul de bine.>> Așa că mi-am luat licența”, a mai spus Joe Baena.