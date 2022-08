Ce a făcut Diana Dumitrescu în vacanța cu familia și cum se pregătește actrița înainte de evenimentele pe care le prezintă!

In articol:

Frumoasa actriță Diana Dumitrescu are zile pline și toride de vară în care îmbină utilul cu plăcutul și se simte de minune! Zilele trecute, Diana Dumitrescu, care a interpretat cu succes rolul din telenovela “Regina”, făcând atunci deliciul publicului, a fost într-o vacanță cu familia pe litoralul românesc.

Și pentru că s-a nimerit să prezinte acolo, chiar la sfârșitul lunii iulie un eveniment cultural în Piața Ovidiu, ArtFest Constanța, și-a rupt puțin din timpul petrecut alături de soțul și fiul ei, pentru a urca pe scenă și a-și face datoria.Cum se pregătește Diana Dumitrescu înainte de evenimentele pe care urmează să le prezinte și ce ritual are vedeta și mămica unui superb băiețel de 3 ani, am aflat chiar de la tânăra actriță., a povestit Diana Dumitrescu.

Cum se pregătește Diana Dumitrescu înainte de evenimente

Diana Dumitrescu, despre festivalul pe care l-a prezentat pe litoral

Ce amintiri îi trezesc vedetei evenimentele culturale precum festivalul în care a fost și un minunat spectacol de balet „Alice în țara minunilor” și cum s-a încărcat pe scenă Diana Dumitrescu, gazda evenimentului?



„Au fost niște seri minunate! Am auzit o muzică superbă, interpretată de artiști desăvârșiți, muzică care nu are cum să nu te transpună în trecut, să îți lase imaginația să zboare și pur și simplu să te bucuri. Crede-mă, m-am bucurat enorm că oamenii au venit într-un număr atât de mare, iar ropotele de aplauze nu au încetat pentru minunații artiști. Iar spectacolul „Alice în țara minunilor”, deși, recunosc, nu am fost niciodată o fană a poveștii, sunt mai mult o „Cenușăreasa type of girl”, m-a încântat enorm. Muzică, lumini, iar corpul de balet...absolut excepțional! A fost un spectacol sublim atât pentru cei mari cât și pentru cei mici!”, a mai adăugat Diana Dumitrescu, pe care astfel de evenimente culturale o încarcă pozitiv și cu ocazia cărora descoperă lucruri noi.

Imagini de la festivalul de pe litoral

Diana Dumitrescu: „E moțiile scenei mă fac să trăiesc”

Celebra actriță a mărturisit că prin intermediul festivalelor descoperă artiști noi, senzație care îi place la nebunie și pe care o trăiește intens de fiecare dată.

“Îmi place că astfel cunosc noi artiști, pe care nu i-am ascultat și astfel, descopăr câte lucruri minunate fac românii și ce artiști talentați și frumoși are România, în plus, emoțiile scenei mă fac să trăiesc, să vibrez. Este ceva ce îmi place la nebunie!”, a declarat frumoasa actriță.

Diana Dumitrescu ne-a mai dezvăluit că are o afinitate aparte pentru muzica clasică.

“Da, îmi place foarte mult. Mama ne-a inoculat această iubire pentru muzica clasică. Mai întâi l-am cunoscut pe Vivaldi, apoi restul. Doar că na, copii fiind, nu îi dădeam prea mare atenție. Îmi place muzica clasică, ascult, doar că nu mă pot declara o cunoscătoare în adevăratul sens al cuvântului. Dar ascult, îi pun și lui Carol la pick-up...sunt momente foarte liniștitoare și plăcute!”, a mai adăugat vedeta.