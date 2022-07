Diana Dumitrescu, sexy mămica cu normă întreagă. Vedeta nu își ia vacanță nici măcar pe litoral | EXCLUSIV

In articol:

Diana Dumitrescu este mămică cu normă întreagă.

Sexy actrița a mers la mare alături de familie și nu a renunțat la job nici măcar pe litoral. Vedeta a fost surprinsă alături de fiul ei, chiar în timp ce îl schimba și îi acorda toată atenția.

Printre vedetele care s-au bucurat de litoralul românesc, la finalul săptămânii trecute, s-a numărat și Diana Dumitrescu, actrița mergând la mare alături de familie.

Vedeta are un băiețel adorabil, în vârstă de doi ani, iar după excursia cu familia din Deltă, actrița a decis să se relaxeze și la malul mării, în stațiunea vedetelor, Mamaia.

Diana Dumitrescu, sexy mami cu normă întreagă

Vedeta și familia s-au bucurat de plajă, de soare și de zilele petrecute la Mamaia. Actrița este într-o formă de invidiat, iar acest lucru a putut fi remarcat și de trecătorii de pe plajă.

Citeste si: Imagini incendiare din spatele camerei. Cum petrec actorii din "Strada Speranței" pe platourile de filmare

Micuțul vedetei s-a jucat puțin cu bunica lui, au râs împreună, în timp ce actrița s-a relaxat pe șezlong, stând cu ochii în telefon. Când a venit vorba de lucruri serioase, sexy mami a intrat însă în acțiune.

Diana l-a schimbat pe micuț singură, imediat ce a fost nevoie. Vedeta a lăsat totul baltă și i-a acordat băiețelului său toată atenția de care avea nevoie.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Diana Dumitrescu a împărtăși un moment cu fanii internauți

Actrița a distribuit mai multe imagini și pe rețelele sociale. Vacanța de la Mamaia a fost una pline de momente speciale, iar actrița le-a împărtășit și fanilor din întâmplările sale de pe litoral.

Citeste si: "Am primit astfel de propuneri!" Jojo a vorbit despre hărțuirea sexuală. Situațiile cu care s-a confruntat la începuturile carierei în actorie

Vedeta nu doar că este mamă cu normă întreagă, dar știe și cum să se distreze de minune alături de fiul său. Aceștia au mers la Acvariul din Constanța, acolo unde fiul vedetei s-a simțit excepțional, mai ales că este pasionat de pești.

„ Ziua de ieri s-a încheiat așa... n-am rezistat și am pus aproape toate pozele, așa de mult mi-au plăcut! Plus că am creat amintiri cu "puiu mic"!

Amintiri de neuitat! Am fost la acvariu... așa iubire ce are pentru pești, voia să-i mângâie pe toți... iubitul mic! Oricum, vă plac pozele noastre??? Weekend minunat să aveți”, a scris Diana Dumitrescu pe Instagram, în urmă cu câteva zile, alături de fotografiile cu fiul său realizate la Constanța.

Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de Diana Dumitrescu

Pentru vacanța de la mare, Diana Dumitrescu a ales un hotel de lux din nordul stațiunii Mamaia, frecventat în trecut și de alte vedete din țara noastră.

Locația este un exclusivistă, potrivită atât pentru weekenduri în cuplu, cât și pentru vacanțe alături de familie. Hotelul are plajă privată, restaurante proprii și piscină, dar și loc de joacă pentru copii.

Pentru un weekend aici, o familie plătește aproximativ 500 de euro, însă prețurile diferă în funcție de camere și facilități și pot ajunge chiar și la 1.800 de euro.

Diana Dumitrescu și-a dus băiețelul în Deltă

Recent, actrița și-a dus băiețelul într-o frumoasă vacanță în Delta Dunării. Vedeta nu mai fusese acolo de mulți ani și s-a bucurat că l-a putut aduce pe micuț în locurile pe care le-a vizitat ultima dată înainte de moartea tatălui ei.

„2016 a fost anul în care am fost în delta ultima dată, înainte să se ducă tata... 2022, anul în care l-am adus pe Carol în delta. Tot la Crisan”, a scris Diana Dumitrescu la acel moment pe Instagram.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!