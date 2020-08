Bianca Pop, sedinta foto fierbinte alaturi de mama ei

Mai exact, zilele trecute, după ce Bianca Pop și mama sa s-au împăcat, controversata brunetă a scos o sumă frumușică din buzunar pentru o ședință foto în care, culmea, nu a renunțat la haine.

Mai exact, zilele trecute, Bianca Pop a decis să facă o ședință foto mai cuminte ca niciodată. Și, pentru că atunci când este singură îi este foarte greu să fie cuminte, controversata ispită a luat-o după ea, la ședința foto, pe mama sa. ”Mama este foarte frumoasă, cred că ar face show și în club cu mine. Așa că am zis să o iau cu mine la o ședință foto, să îi fac poze cât mai frumoase. Chiar îmi place cum arătăm împreună, zici că suntem surori, nu mamă și fiică... Oricum, pozele astea le vom pune în albumul de familie... Cu ocazia asta am mai vorbit cu ea, mi-a spus și unde greșesc, a încercat să mă mai calmeze, pentru că eu sunt tare impulsivă și deja i-am făcut și ei probleme.

Bianca Pop, sedinta foto fierbinte alaturi de mama ei

O să încerc să o ascult, dar nu cred că voi reuși să fiu mai calmă, tot mă voi aprinde când comentează cineva. M-a distrat însă că, fiind pe stradă, lumea striga după noi... ȘI după mine, și după mama, ea, sărăca, rămăsese fără cuvinte... Dar le-am zis eu câte ceva obraznicilor care o fluierau pe mama”, ne-a spus, râzând, Bianca Pop.

Bianca Pop, relație apropiată cu mama ei!

”Cel mai important lucru din viața mea este mama mea, mama mea e viața mea”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Pop. Cu toate acestea, Bianca Pop a recunoscut, cu lejeritate, că nu are deloc timp pentru cea care i-a dat viață, fiind preocupată, de fapt, să se distreze...

Bianca Pop, sedinta foto fierbinte alaturi de mama ei

”Mama mea se află pe aici, prin zonă. A zis că am luat-o razna și a venit pentru mine, cu cățeii mei, ca să îi văd. Și mami este aici de o săptămână și nu am ajuns să o văd. Ca să vezi ce nebună sunt... Mau-mau, hau-hau! Nici azi nu ajung, că merg să mă distrez în oraș. Nu dau nume, dar merg cu persoane publice”, ne-a spus Bianca Pop, dovedind că ”mama mea, viața mea” este, de fapt, o vorbă precum ticul verbal pe care îl are deja de câteva săptămâni, acele onomatopee greu de explicat în limbaj articulat.