Ce a observat Andreea Mantea la David, copilul ei, în urmă cu câteva zile? Nu înțelegea de ce se întâmplă asta: „Doamne. El totuși nu m-a văzut făcând, atunci de ce face?” 

Andreea Mantea se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când apare pe micile ecrane, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la tot pasul. De asemenea, bruneta păstrează mereu legătura cu admiratorii ei, prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei atât momente bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, Andreea Mantea și-a deschis sufletul în fața fanilor ei în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, acolo unde a făcut o serie de declarații despre viața sa și a vorbit chiar și despre cea mai importantă persoană pentru ea, respectiv fiul ei, David.

Andreea Mantea a povestit cum a fost înșelată. Amănunte nebănuite: „Nu mai vedeam. Mi-a amorțit tot corpul, am căzut din picioare”

Andreea a precizat că trebuie să fie un stâlp de susținere pentru fiul ei, mai ales că micuțul este la vârsta la care are nevoie maximă de mama sa. Mai mult decât atât, bruneta a spus că are impresia că David îi seamănă foarte mult, mai ales când vine vorba de anumite gesturi.

„Copilul meu are nevoie de mine de două ori și are nevoie în fiecare lucru. El se dezvoltă și are nevoie de mine să fiu și stâlp, să fiu și iubire, să fiu și căldură, să fiu și o palmă atunci când e nevoie, să fiu de toate și să trec de la una la alta. Pe asta vreau să mă concentrez acum. El este singurul bărbat care are voie să mă rănească.

Chiar zilele trecute mă gândeam și ziceam: <<Doamne, dar mă copiază? Dar el totuși nu m-a văzut făcând asta, atunci de ce face?>> Nu înțelegeam. Eu, când merg la film, sunt genul ăla de om... Știi în sala de cinema, când se apucă una să râdă când nu râde nimeni? Aia sunt eu. Sau când se întâmplă ceva și auzi un blestem în spate. Eu sunt persoana. El nu a fost cu mine la filme de oameni mari, deci nu știe cum reacționez eu când mă uit la un film. Probabil m-o fi văzut acasă, dar asta e altă poveste. Este identic. Deci în sala de cinema, liniște. Copilul meu râde. Mă uitam la el: <<Mamă, ești bine?>> Eu cred că am public arătat doar lucrurile astea mai sensibile și lumea îl vede altfel. Cred că ar fi trebuit să arăt și nenorociri. Pare prea sensibil și este foarte rău”, a mărturisit Andreea Mantea, la „Fiță cu Adiță”.

Andreea Mantea, detalii despre ultima relație

Andreea Mantea i-a mai povestit lui Adiță Voicu și despre ultima relație pe care a avut-o, despre care a spus că a fost una toxică și după despărțirea de fostul partener, vedeta s-a simțit foarte bine.

Fără ocolișuri și sinceră din fire, iubita prezentatoare TV a mărturisit că în prezent este extrem de fericită.

"Adiță: Ești fericită în pielea ta acum?

Andreea: Acum cred că sunt cea mai fericită. Jur! Nu simt nevoia să mă ia un bărbat în brațe. O să îți spun ceva în exclusivitate. O să țin minte și în fiecare am un zâmbet pe buze. Doamne, sper să nu se supere răposatul. O să țin minte foarte multă vreme de acum încolo, dar de fiecare dată când sunt foarte obosită și termin cu toată treaba și culc copilul și povestim, îmi fac duș, mă dau cu cremă, în momentul în care mă așez în pat, îți spun din suflet adevărul, eu nu cred că e om care să meargă la somn mai fericit ca mine. Mie mi-e greu să explic în cuvinte fericirea pe care am simțit-o în prima seară, în prima noapte, în care eu am dormit singură, fără...(n.r. fostul). Când eu m-am văzut singură în patul ăla, am fost cea mai fericită de pe pământ. Pentru că nu mai puteam. O relație toxică te omoară cu totul, te stinge pe tine ca om. Dacă ești în relația nepotrivită, nebenefică pentru tine, nefericită. Eu nu am fost în nicio relație toxică până la ultima.(...) Relația toxică e cea în care unul dintre parteneri îl stinge pe celălalt. Noi suntem energie. În cazul nostru, el mă stingea pe mine. Dacă tu îmi spui mie că nu sunt bună de nimic, că nu sunt în stare, că nu pot, că nu e bine și încontinuu tu ai ceva rău să îmi spui și încontinuu mă superi glumind cu altele și făcând alte lucruri. Încontinuu tu îmi faci mie rău și de când mă trezesc eu sunt supărată. Nu regret relația. De ce? Măcar am învățat ceva din ea. Am evoluat. Fiecare lucru pe care îl trăim în viața asta este pentru noi ca o lecție. Trebuie să le luăm pe toată să le experimentăm și apoi renunțăm la ele cu drag, cu iubire, eliberăm.", au mai discutat Adiță Voicu și Andreea Mantea, la Fiță cu Adiță.