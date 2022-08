Ce a observat Mircea Badea în fotografia cu Loredana Groza, goală în pat: „Dumnezeule! Poartă sau nu poartă?”

In articol:

Loredana Groza a făcut furori pe internet după ce a postat o fotografie care a făcut pe toată lumea să se întrebe dacă mai poartă și alte piese vestimentare cu excepția topului.

Fotografia a fost văzută și de Mircea Badea, care a comentat-o în cadrul emisiunii pe care o moderează la un post de televiziune.

Mircea Badea a fost lăsat mut de uimire după ce a văzut ultima poză a Loredanei. [Sursa foto: Facebook ]

Mircea Badea și-a pus marea întrebare despre fotografia lui „Lady L”

Mircea Badea spune că a dat întâmplător peste fotografia Loredanei Groza, care a pus internetul pe jar. În imaginea care a stârnit imaginația multor bărbați, artista apare pe pat. Lori poartă un tricou scurt, gri, care îi lasă la vedere abdomenul.

„Deci, cum să stăteam eu liniștit așa, mă rog, vorba vine, semi-amputat așa, primesc mesaje de la cetățeni cu care sunt într-o relație de amiciție și îmi trimit următoarea fotografie/postare a doamnei Loredana Groza, care se află undeva în Balcani. Și zice "Lazy afernoon...Lady L". Adică după-amiază leneșă. Și Lady L, ce e? Lady Loredana, cred că asta înseamnă.”, și-a început Mircea Badea analiza.

În continuare, Mircea Badea și-a pus marea întrebare în ceea ce privește vestimentația din partea de jos a Loredanei.

„Deci, dânsa se află undeva în Balcani și s-a pozat așa. Am stat așa un pic, m-am uitat așa. E pe Instagram, adică dânsa a postat. Când am văzut-o eu avea deja 4.641 de aprecieri. Dumnezeule! E tare asta cu aprecieri, îmi place. Nu e cu like-uri, e cu aprecieri. Are un fel de pijama, sau ceva, un top cu vedere la buric, dar întrebarea este: Poartă sau nu poartă? Și votul meu ar fi că nu poartă. Părerea mea este că nu poartă. Munții noștri aur poartă și doamna Loredana nu poartă! Ok. Ce să zic? Nu zic nimic. Stau liniștit”, a mai spus realizatorul TV.