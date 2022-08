Prin ce a trecut Loredana Groza în perioada comunistă pentru că era „prea sexy” pentru acele vremuri: „Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari”

In articol:

Loredana arată din ce în ce mai bine și pare că întinerește de la o zi la alta. Vedeta își uluiește fanii cu fiecare apariție.

Chiar dacă trupul său tonifiat și formele voluptoase sunt foarte apreciate acum, Loredana a avut probleme în perioada comunistă din cauza formelor sale seducătoare.

Prin ce a trecut Loredana Groza în perioada comunistă pentru că era „prea sexy” pentru acele vremuri. [Sursa foto: Instagram]

Loredana Groza, „prea sexy” pentru Nicolae Ceaușescu

Loredana este una dintre cele mai cameleonice artiste din țara noastră. Cântăreața și-a schimbat de mai multe ori pe parcursul timpului înfățișarea și stilul, ceea ce i-a determinat pe unii dintre cei care o urmăresc să creadă că a apelat la ajutorul bisturiului.

Vedeta s-a săturat însă să dea explicații și a dezvăluit faptul că formele și trăsăturile de acum, pentru care este acuzată că ar fi ajuns la medicul estetician, sunt cele pe care le avea și cu

treizeci și ceva de ani în urmă și care i-au adus mari probleme în perioada comunistă.

„Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei. Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul „Din a doua cădere a Constantinopolului”. Nu existau silicoane pe atunci. Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy. Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari. Și pe atunci chiar nici nu se auzise de așa intervenții. Oamenii care sunt limitați și influențabili sau pur și simplu răutăcioși, oamenii aceia comentează. Pentru că cine mă cunoaște știe că sunt și întotdeauna am fost originală sută la sută. Nu că aș avea ceva de comentat cu persoanele care vor să arate mai bine, să își îmbunătățească imaginea, îi apreciez că investesc în asta”, a declarat Loredana Groza pentru Fanatik.