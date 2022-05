Mircea Badea, implicat într-un accident rutier mortal: ”Mă bântuie încă, am avut mandat de aducere din prima”. Prezentatorul a fost martorul cheie

In articol:

Mircea Badea, unul dintre cei mai vocali oameni de televiziune de la noi, cunoscut și apreciat pentru emisiunile pe care le moderează, dar și pentru sinceritatea și dezinvoltura de care debordează atunci când se află pe micul ecran, a vorbit acum despre un moment neplăcut al vieții sale.

Partenerul de viață a lui Carmen Brumă a adus în atenția tuturor un episod crunt, neștiut public până acum, prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani.

Mircea Badea, martor la un accident rutier mortal

Deși nu a fost implicat în mod direct, Mircea Badea recunoaște că scenele groazei la care a asistat atunci, fără voia sa, îl bântuie chiar și acum.

În cadrul unei emisiuni TV, prezentatorul a mărturisit că a fost martorul principal în cazul unui accident rutier mortal.

La vremea aceea, mărturisește Mircea Badea, era pasager pe scaunul din dreapta al unei mașini, în momentul în care un alt autovehicul a fost implicat într-un accident rutier.

Cu groaznica amintire în minte, Mircea Badea spune că parcă se vede și acum la doi metri distanță de tragedie. Așa s-a întâmplat atunci când, în urma impactului, o tânără, aflată în mașina cu pricina, a decedat lângă el, în ciuda intervenției medicilor ajunși la fața locului, în urma apelului la 112 făcut de Badea.

Vedeta recunoaște că nu a știut și nu a vrut, pentru a nu face ceva greșit, să se implice și altfel la fața locului.

În cauză, fiind martor la tot ce s-a petrecut, prezentatorul a ajuns să dea cu subsemnatul și în instanță, fără ezitare, pe numele său fiind dispus un mandat de aducere la Curtea Supremă.

„Eu am asistat la un accident mortal. Mă bântuie încă. Am asistat în sensul că eram la doi metri. Am depus mărturie la onorata instanță. Am fost martor, m-a chemat judecătoarea la Curtea Supremă, am avut mandat de aducere din prima. Eu nu am refuzat să mă duc. Când a murit tânăra, noi opriserăm. Eu eram în dreapta, într-o mașină. Am văzut… Absolut îngrozitor! Și impactul… Tot! Au oprit toate mașinile. Am sunat instantaneu la numărul de urgență”, a declarat Mircea Badea, în cadrul unei emisiuni TV.