Ce a pățit Anca Serea, cu o zi înainte să ajungă la spital? Vedeta suferă de o boală pe care a descoperit-o la 19 ani

In articol:

Anca Serea și-a îngrijorat recent membrii familiie, cât și fanii. Soția lui Adi Sînă a ajuns recent la spital, după ce a început să se simtă rău. Inițial, femeia s-a speriat și a crezut că s-a infectat cu noul coronavirus. Ea a mărturisit că înainte să ajungă la spital și să fie internată, ea s-a confruntat cu mai multe stări de rău și nu s-a mai putut ridica din pat.

După ce a petrecut o noapte la spital și a făcut mai mult einvestigații, Anca Serea a fost externată și le-a răspuns internauților la întrebări. Ea a dezvăluit că analizele au ieșit bine, însă trebuie să aibă grijă de sănătatea ei în următoarea perioadă.

„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a spus Anca Serea pe pagina ei de Instagram.

După ce testul COVID-19 a ieșit negativ, medicii i-au administrat câteva perfuzii și i-au făcut analize vedetei. După o seară petrecută în spital, soția lui Adi Sîna a fost externată.

Citeste si: Ion Şmecherul era în concediu când A MURIT! Iată ce l-a ucis pe tânăr. Culiță Sterp a făcut precizarea- bzi.ro

Anca Sereea suferă de anemie [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea a fost diagnosticată cu anemie severă

Încă de la vârsta de 19 ani, Anca Serea a fost diagnosticată cu anemie severă. Boala s-a agravat de-a lungul timpului și odată cu sarcinile pe care le-a avut, Anca Serea fiind mama a șase copii. Vedeta a povestit cum a descoperit boala și care au fost simptomele.

Citeste si: Anca Serea, de urgență la spital! Vedeta a ajuns la perfuzii. În ce stare se află acum: „Nu-mi puteam ține ochii deschiși. Am crezut că am COVID”

„Cele mai frecvente simptome ale anemiei sunt oboseala, ameţeala şi pierderea vederii timp de câteva secunde. Aceste simptome se manifestă de obicei atunci când afecţiunea ajunge într-un stadiu avansat. Din acest motiv, de cele mai multe ori anemia uşoară se descoperă întâmplător.

Eu oboseam foarte uşor, eram somnolentă, aveam vertij, lipsă de concentrare, fără energie… urcam un etaj şi după simţeam nevoia să mă aşez, povestea vedeta în trecut”, a dezvăluit în urmă u ceva timp Anca Serea.