Ce a răspuns Liviu Stanciu, după ce a fost întrebat dacă el și Marisa Paloma așteaptă al doilea copil. Va fi sau nu câștigătoarea Bravo, ai stil mamă din nou

Marisa Paloma și Liviu Stanciu se iubesc de câțiva ani, timp în care s-au și căsătorit în mare secret și au adus pe lume și un copil.

Iris este cea care le ocupă tot timpul și în jurul căreia se învârte absolut tot, căci fericirea ei este cea mai importantă pentru Marisa și Liviu.

Liviu Stanciu și Marisa Paloma nu se gândesc să-și mărească familia

Fapt pentru care grija, atenția și timpul pe care i le acordă cei doi sunt nelimitate și le ocupă tot timpul, deși reușesc cu brio să se ocupe și de viețile lor profesionale.

Însă, pentru că fac slalom între viața personală și cea profesională, amorezii nu se mai gândesc, cel puțin pentru moment, să își extindă familia.

Răspunsul a venit de la soțul fostei concurente de la Kanal D, care, la cererea celor din online, a vorbit despre posibilitatea venirii pe lume a încă unui copil.

Liviu Stanciu spune că nici el și nici Marisa Paloma nu văd un viitor apropiat în care familia lor să fie formată din patru. Și asta pentru că timpul pe care-l au este limitat și foarte încărcat, motiv pentru care încearcă să se dedice în totalitate lui Iris.

”- Așteptați bebe doi?”

- Nu vreau să fiu spoiler, dar nu. Nu-l așteptăm. Momentan avem mâinile pline cu unul”, este discuția avută de Liviu Stanciu cu un internaut.

Răspunsul partenerului brunetei vine în contextul în care fiica lor se află într-o perioadă mai grea. Îi apar dințișorii, deci are multe nopți nedormite din cauza durerilor, la fel și părinții ei, și învață să facă și primi pași singurică.

„Iris a stat pentru prima dată nesusținută în picioare… Momentan distruge niște chiftele păstoase și ronțăie pufuleți în patru dinți. Mai e mult până departe...”, a mai scris Liviu Stanciu, pe Instagram.

Marisa Paloma, recunoscătoare pentru ceea ce trăiește

Chiar dacă rolul de părinte nu este deloc unul ușor, Marisa se declară cea mai împlinită și fericită femeie.

Câștigătoarea sezonului doi „Bravo, ai stil”, la împlinirea unui an de viață a fiicei sale, a ținut să își pună gândurile și sentimentele pe ”hârtie”, publicând un mesaj de suflet.

Vedeta spune că nu putea avea o viață mai bună decât cea pe care o trăiește acum, un copil mai minunat și un soț mai devotat decât Liviu, el fiind cel care stă în spatele succesului de care se bucură.

”De niște ani îmi împart viața cu bărbatul despre care știam că va fi tatăl copiilor mei încă de când l-am întâlnit. Liviu este omul pe care voi nu-l vedeți des, dar care se află în spatele fiecărui succes atins. Știți că am puțini oameni pe care îi enumăr când vine vorba de tot ce am reușit să construiesc până la vârsta asta. Ei reprezintă familia cu care îmi împart zilele de fix un an. N-am decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit șansa să ajung aici. Este viața pe care n-am primit-o, am construit-o. Așa cum se construiesc toate lucrurile mărețe”, a scris Marisa Paloma, pe pagina sa de Instagram.