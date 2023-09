Ce a spus Alina Sorescu despre împăcarea cu Alexandru Ciucu, la scurt timp după ce au fost surprinși împreună: „A fost normal”. Artista nici nu vrea să audă de așa ceva

In articol:

După o relație de aproape două decenii, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au spus „adio”, fiind de mai bine de un an în plin proces de divorț și de custodie al celor două fete pe care le au împreună.

Timp în care nici unul dintre ei nu a vrut să mai audă de celălalt, ba chiar, au fost spuse și cuvinte dure despre povestea lor de iubire.

Ce a spus Alina Sorescu despre împăcarea cu Alexandru Ciucu, la scurt timp după ce au fost surprinși împreună [Sursa foto: Facebook ]

Alina Sorescu nu vrea să se mai întoarcă la vechea iubire

Însă, cum niciodată nu e bine să spui niciodată, recent, cei doi foști soți au fost surprinși împreună. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu punând astfel pe toată lumea pe jar atunci când și-au făcut prezența la festivitatea de deschidere a noului an școlar al celor două fete pe care le au, când s-a și crezut că și-au mai dat o șansă iubirii.

Doar că, adevărul este altul! Conform spuselor celebrei artiste, nici acum, nici cu altă ocazie nu se va lua în calcul o posibilă împăcare.

Ea spune că niciodată nu va mai da o șansă iubirii pe care a trăit-o alături de Alexandru Ciucu. Doar că, mai menționează ea, fiind vorba de fiicele lor și de un moment important din viața acestora, un nou an școlar, a fost necesar și frumos ca ambii părinții să le fie aproape.

Vedeta mai spune că în astfel de momente, marcante pentru minore, indiferent de situația dintre ea și designer, se va încerca de fiecare dată ca ambii să fie aproape de Raisa și de Carolina.

„Nu ne vom împăca niciodată. Nu e vorba de așa ceva. A fost normal să fim amândoi prezenți la festivitatea de deschidere a anului la școala fetițelor. În astfel de momente, indiferent de situație, sunt prezenți ambii părinți”, a precizat Alina Sorescu, conform Cancan.

De altfel, trebuie menționat și faptul că reacția vehementă a Alinei Sorescu vine după ce, la TV, a vorbit despre cele mai grele momente pe care le-a trăit. Ultima perioadă din viața sa, spune blonda, a fost una provocatoare, cu multă tristețe, tocmai de aceea nu mai vreau să privească în urmă, ci să se gândească optimistă la viitor.

„Știi cum are Andra melodia. Niciodată să nu spui niciodată, sunt situații de viață prin care trecem și din care trebuie să ieșim bine pentru copii. Fetițele sunt cele mai importante. Nu e ușor, nu aș dori niciunei mame să treacă prin ceea ce am trecut eu.(...) Lucrurile, din păcate, au ajuns în punctul ăsta pentru că nu s-a putut amiabil.(...) Aș vrea să mă gândesc la viitor și la ce urmează să se întâmple, nu mai vreau să privesc în urmă. Tot ce a fost a fost, tristețea nu are rost.(...) Da, normal că am plâns... Pentru fetițe în mod special, nu-i ușor”, a declarat Alina Sorescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.