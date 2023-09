„Ceva magic se întâmplă” Alina Sorescu le-a împărtășit fanilor bucuria pe care o simte. Artista este mai împlinită ca niciodată: „În numele iubirii”

In articol:

În ultima perioadă, Alina Sorescu a fost extrem de stresată din cauza procesului pe care îl are cu fostul ei soț. În urmă cu câteva zile, artista dădea vestea cea bună, povestind că judecătorii au decis să renunțe la hotărârea inițială privind programul fetelor, care petreceau o săptămână în compania tatălui, urmată de o alta, în care locuiau la mama lor.

La puțin timp după ce programul de vizită al celor două fetițe a fost modificat, Alina Sorescu a revenit în mediul online cu un anunț îmbucurător.

Alina Sorescu le-a dat fanilor ei o veste bună

După ce, în ultimul timp, artista s-a dedicat total problemelor sale personale, încercând să ia cele mai bune decizii pentru bunăstarea fetițelor ei, Alina Sorescu revine la proiectele profesionale. Pe rețelele de socializare, cântăreața și-a anunțat fanii că, în curând, va lansa o nouă piesă, de care este foarte mândră. De asemenea, artista a publicat și o mică parte din melodie, sperând că aceasta va fi pe placul ascultătorilor ei, iar varianta finală va fi postată pe internet, peste doar câteva zile.

„Ceva magic se intampla pe 5 septembrie in universul nostru muzical! Lansez noua mea piesa #InNumeleIubirii. Vreau sa ascultati si voi o parte din ea inainte de lansare…asa ca va las asta aici! Sper sa va placa”, a scris Alina Sorescu pe rețelele de socializare.

Alina Sorescu revine la proiectele profesionale [Sursa foto: Instagram]

Judecătorii au redus programul de vizită al fetițelor Alinei Sorescu

Timp de câteva luni bune, Alina Sorescu a tot încercat să îi convingă pe magistrați că programul de vizită al fiicelor sale este unul haotic, care le dă peste cap pe cele mici.

Inițial, fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu petreceau câte o săptămână în compania fiecăruia dintre părinți, care aveau custodie comună asupra lor. Judecătorii au decis, în cele din urmă, să reducă programul de vizită al fetițelor, lucru care a făcut-o extrem de fericită pe Alina Sorescu.

„Vreau sa va anunt ca instanta de judecata- Curtea de Apel Bucuresti- a readus echilibrul emotional al fetitelor. Curtea a suspendat programul de vizita din hotararea judecatoreasca pronuntata in martie de Judecatoria Buftea, prin care o tanara judecatoare a decis pentru fetite un program de vizita de o saptamana la tata si o saptamana la mama, asa cum a cerut tatal lor. Doresc sa clarific ca inca de la prima hotarare s-a stabilit domiciliul fetitelor la mama si exercitarea in comun a autoritatii parintesti (custodie comuna). S-a interpretat gresit ca acesta ar fi un proces de custodie, suspendarea de care vorbesc a fost pentru programul de vizita care nu era benefic pentru fetite. A fost o perioada grea, eu ca mama am vazut suferinta in toate formele ei, insa cel mai dificil a fost sa demonstrez adevarul in fata instantei de judecata. Acum a fost o etapa importanta, insa apelul la procesul de divort va incepe abia in primavara anului viitor, mai dureaza pana cand eu si fetitele vom trai in liniste si normalitate. Chiar daca parintii se despart si nu mai formeaza un cuplu, copiii au intotdeauna nevoie de mama si de tata, pentru a creste frumosi, echilibrati si fericiti, dar cel mai mult au nevoie de afectiune, stabilitate, predictibilitate, or toate acestea inseamna IUBIRE.”, a povestit Alina Sorescu în mediul online.