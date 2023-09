Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, surprinși împreună în plin proces de divorț! Unde au mers fără să mai țină cont că îi vede toată lumea?! Gestul lor spune tot

In articol:

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au luat pe toată lumea prin surprindere ieri, atunci când au apărut împreună, alături de fiicele lor. Cei doi nu au ținut cont de părerile oamenilor și, deși se află în plin proces, și-au însoțit fiicele la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Alina Sorescu și fostul ei soț, din nou împreună

Lucrurile nu au stat deloc bine între frumoasa artistă și bărbatul cu care are două fetițe. După ce au decis să divorțeze, cei doi nu au putut ajunge la un consens cu privire la programul copiilor și au ajuns în instanță, acolo unde Alina Sorescu s-a luptat luni bune pentru ca fiicele ei să nu trebuiască să stea câte o săptămână în compania fiecăruia dintre părinți, având, în cele din urmă, câștig de cauză. Procesul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu încă nu s-a încheiat, dar cei doi se pare că au putut putut ajunge la o înțelegere, căci au fost surprinși împreună, alături de fiicele lor.

Ieri, Carolina și Raisa au început noul an școlar, iar cei doi părinți ai lor le-au fost alături, dovadă fiind imaginile surprinse de România TV. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au stat unul lângă celălalt, la festivitatea de deschidere a noului an școlar, acolo unde fetițele lor așteptau, pline de emoții, să înceapă o nouă etapă din viața lor.

Alina Sorescu și fetițele ei, în prima zi de școală [Sursa foto: Facebook]

Alina Sorescu, mărturisiri dureroase despre ultima perioadă din viața ei

De când a divorțat de Alexandru Ciucu, artista a trecut prin momente foarte grele, căci a fost nevoită să stea mult timp departe de fiicele ei, din cauza programului de vizită pe care îl hotărâseră, inițial, judecătorii.

Alina Sorescu a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că fetițele ei au fost foarte afectate de divorțul părinților, iar ultima perioadă din viața lor a fost una foarte grea. Mai mult, vedeta a recunoscut că a fost extrem de tristă și că a plâns foarte mult, dar acum nici nu mai vrea să se gândească la clipele dureroase prin care a trecut.

„Știi cum are Andra melodia. Niciodată să nu spui niciodată, sunt situații de viață prin care trecem și din care trebuie să ieșim bine pentru copii. Fetițele sunt cele mai importante. Nu e ușor, nu aș dori niciunei mame să treacă prin ceea ce am trecut eu.(...) Lucrurile, din păcate, au ajuns în punctul ăsta pentru că nu s-a putut amiabil.(...) Aș vrea să mă gândesc la viitor și la ce urmează să se întâmple, nu mai vreau să privesc în urmă. Tot ce a fost a fost, tristețea nu are rost.(...) Da, normal că am plâns... Pentru fetițe în mod special, nu-i ușor”, a declarat Alina Sorescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.