„Fii bărbat!” Oase, mesaj dur pentru CRBL, la trei ani de la scandal. Ce i-a transmis în fața tuturor?

Oase și CRBL au fost prieteni ani buni, însă după participarea la un concurs, pe care ulterior l-au și câștigat împreună, între cei doi s-a produs o ruptură care i-a luat prin surprindere pe foarte mulți dintre fanii lor.

Deși de-a lungul timpului, artistul a făcut mai multe declarații despre prietenia ce s-a rupt dintre el și dansator, Oase a preferat să stea retras, fără a da prea multe detalii.

Însă, recent, Oase a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima dată, cu lux de amănunte, despre acest aspect, totodată precizând ce părere are despre atacurile pe care cântărețul le-a făcut la adresa sa, de-a lungul timpului.

Oase: „Pot să spun că este o dezamăgire”

Cunoscutul dansator a făcut o serie de declarații despre prietenia dintre el și CRBL, la trei ani de când s-a produs ruptura. Fără a da prea multe detalii, însă, Oase a mărturisit că este în continuare dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat, exprimându-și părerea de rău pentru faptul că s-au certat.

Mai mult decât atât, Oase făcea parte din viața lui CRBL, asta pentru că îi cunoștea familia, dar același lucru a fost valabil și în cazul artistului, acesta la rândul său, făcând parte din viața dansatorului. Astfel, Oase a explicat că a suferit, cu precizarea că CRBL este foarte încăpățânat.

„Pot să spun că este o dezamăgire. Dacă el vrea să ne punem să vorbim, eu sunt pentru. Îmi pare rău că ne-am certat, dar eu am încetat să mai vorbesc cu el, indiferent de ce. Ideea este că da, îi știam familia, copilul. Eu am suferit. La cât de încăpățânat e, eu cred că și-a blocat creierul să nu mă mai vadă vreodată vizual”

Ce spune dansatorul despre atacurile lui CRBL la adresa lui

, a spus Oase.

Oase și CRBL s-au cunoscut la școala de dans a artistului, acolo unde în primă fază, dansatorul a fost cursant, apoi i-a devenit treptat prieten cântărețului. După ani buni de prietenie, cei doi au decis să intre într-o competiție, pe care ulterior au câștigat-o. După participarea în cadrul respectivului concurs, CRBL l-a acuzat de trădare pe Oase.

La scurt timp după afirmațiile lui CRBL, acesta a lansat și o melodie în care făcea referire la prietenia dintre el și Oase, intitulată ”Cine mi-s”. În videoclipul melodiei, CRBL dă foc pozelor pe care le avea împreună cu prietenul său, dar și altor lucruri ce îi aminteau de Oase.

Astfel, Oase a vorbit și despre acest aspect, spunând că și la momentu respectiv, atunci când CRBL a lansat melodia aceea, a fost extrem de dezamăgit, cu precizare că într-o oarecare măsură și-a înțeles fostul prieten, asta pentru că probabil a suferit și așa și-a manifestat sentimentele.

„Eu nu i-am mai răspuns lui în prima fază pentru ce s-a întâmplat. La videoclipul ăla pe care l-a făcut cu diss-ul, eu am fost foarte dezamăgit. Poate chiar l-a durut și așa s-a exprimat el. Băi, dar nu face asta după atâta timp, vino și vorbește cu mine dacă vrei. Eu nu am mai vorbit deloc cu el de atunci. M-a dezamăgit intrarea asta de videoclip. Din punctul meu de vedere, el s-a făcut de râs, el a greșit. Drept urmare, și el s-a simțit prost, a dat un interviu în care el stătea pe canapea și pe care l-a șters două zile mai târziu. Lumea a reacționat la chestia asta. Consider că nu ar fi trebuit să facă niciuna dintre ele. Be a man! (Fii bărbat). Opinia publică, când e o treabă personală pentru mine, nu mă interesează. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să zic. Eu știu ce am făcut și ce nu am făcut”, a mai adăugat Oase în cadrul podcast-ului.

