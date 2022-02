De ce a divorțat CRBL de prima lui soție?! Andreea, fosta parteneră, a rupt tăcerea: „M-am săturat până peste cap”

In articol:

Cunoscutul artist trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actuala lui soție, Elena, însă puțini dintre fanii cântărețului știu că, de fapt, acesta a mai fost căsătorit în trecut cu o femeie, Andreea pe numele său.

Ei bine, însă, CRBL și fosta lui parteneră s-au căsătorit pe vremea când erau foarte tineri, mai precis la vârsta de 20 de ani, mariajul lor terminându-se la șapte ani de la căsătorie.

Astfel, Andreea, prima soție a lui CRBL a dat totul din casă despre mariajul cu artistul, dar și despre divorțul de acesta, explicând concret ce s-a întâmplat, de fapt, la vremea respectivă.

Andreea, prima soție a lui CRBL: „Ne-am căsătorit pentru că ne iubeam”

În urmă cu ani buni, CRBL și Andreea își uneau destinele, însă la scurt timp, cei doi au divorțat. Astfel, foarte mulți dintre fanii artistului s-au întrebat mereu care este, de fapt, motivul pentru care cântărețul și partenera de la vremea respectivă au luat-o pe drumuri separate.

Așadar, Andreea a acordat un interviu recent în care a povestit că ea și CRBL s-au căsătorit pentru că se iubeau, simțind astfel să facă acest pas. Cât despre despărțire, prima soție a artistului a mai spus că cei doi au pus punct căsniciei, la șapte ani de la căsătorie, atunci când au simțit că drumurile lor nu se mai întânesc dintr-un anumit punct, hotărând astfel de comun acord să se

separe definitiv.

„M-am săturat până peste cap de asocierea cu Eddie C.R.B.L. Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul „viața noastră”, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: „viața mea” și „viața lui”, a

CRBL și-a refăcut viața alături de Elena, mama fiicei lui

declarat Andreea, fosta soție a lui CRBL.

Celebrul artist și-a găsit fericire în brațele Elenei, femeia cu care s-a recăsătorit și care i-a oferit o fetiță, în prezent aceasta având vârsta de 12 ani. CRBL și actuala soție s-au cunoscut pe platourile de filmare, în cadrul unei emisiuni de dans, acolo unde Elena era coregrafă, iar artistul era concurent.

Totodată, în prezent, CRBL s-a mutat în Spania, alături de familia lui, locuind acolo de ceva timp. De asemenea, artistul a mai precizat că a testat zona suficient de mult, încât să-și dorească să plece departe de România. Într-un interviu acordat cu aproape doi ani în urmă, CRBL a mai precizat că în Spania face ceea ce știe de o viață, respectiv muzică.

"Eu am testat locul, Regiunea Valencia. Am venit aici acum cinci ani, am stat vreo doi, am văzut. Am tot testat Spania şi am zis acum că e mai bine aici. Suntem într-o vacanţă prelungită. Aşa ne-am propus pentru anul acesta. Aici fac tot muzică, am scos nişte piese… Acum lucrez la un album”, a spus CRBL în cadrul unei emisiuni TV.

CRBL, Elena și fiica lor [Sursa foto: Instagram]