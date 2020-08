Anda Adam și Sorin Nicolescu, la botezul micuței Eveline

Sorin Nicolescu și Andam Adam au luat showbiz-ul românesc prin surprindere când și-au anunțat despărțirea. Chiar dacă cei doi nu au divorțat încă oficial, cei doi nu mai sunt împreună. Cu toate acestea, cuplul rămâne la fel de implicat în creșterea fiicei lor, Eveline.

Recent, Sorin a fost surprins de către paparazzi SpyNews în parc alături de cea mică. Din imagini se poate observa cum acesta încearcă să-i facă pe plac micuței.

Sorin Nicolaescu a suferit șocul vieții! Ce s-a întâmplat cu Eveline

Pentru câteva momente, în timp ce Eveline se afla în leagăn, Sorin Nicolescu s-a lăsat distrat de către un meci de baschet. Ceea ce vedea pare să-l fi interesat foarte mult, având în vedere că pentru câteva minute nu s-a uitat deloc la fetița lui.

Eveline, plictisită de leagănul în care se dădea, a fugit repede către altul. Sorin a reușit să-și ia privirea de la meci și a căutat-o repede cu privirea pe fetiță. A alergat repede la ea și a reușit să o urce în leagănul în care s-a dat alături de mai mulți copii.

Momentul în care Eveline fuge de lângă tatăl său

Anda Adam, primele declarații despre separarea de Sorin Nicolescu

Anda Adam a spulberat toate zvonurile despre separarea de soțul ei. Artista susține că nu au divorțat încă, iar prioritatea lor va rămâne în continuare fetița lor. (Citeste si: Anda Adam este în doliu! Vedeta suferă enorm după pierderea unei persoane extrem de dragi)

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Eveline, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a declarat Anda Adam pentru Viva.