Cristi Comănici are un semn pe frunte care a atras atentia telespectatorilor

Fanii Puterea dragostei au dezbătut mult semnul din fruntea lui Cristi Comănici, fratele Biancăi. De parcă, soarta amoroasă a concurentului de la Puterea dragostei depindea de acel semn din frunte.

Așa că, la un moment dat, chiar Cristi Comănici a vorbit despre semnul său din frunte și a dat explicații despre acesta într-un live. ”În frunte, am un semn din naștere”, a spus fratele Biancăi Comănici, câtigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei.

Cristi Comănici a explicat ce e cu semnul de pe fruntea sa

Așa că, probabil după această explicație, fanii Puterea dragostei nu vor mai avea comentarii de genul: ”când nu va mai avea coșul din frunte, își va găsi iubită”.

Cristi Comănici de la Puterea dragostei spune că o așteaptă pe Ale

Pe de altă parte, Cristi Comănici a fost supărat de plecarea lui Ale din emisiune în gala din urmă cu o săptămână. El susține că încerca să aibă o relație cu aceasta și că o va aștepta dacă ea are de gând să se întoarcă la Puterea dragostei, pentru că până acum nicio altă fată nu i-a atras atenția.

Ale de la Puterea dragostei a fost eliminata

”Eu cu Ale doar m-am cunoscut puțin. Sper sa se intoarcă și o să formez un cuplu cu ea, daca se va intoarce in casă. Nu o sa ies pentru Ale, am vorbit doar doua săptămâni, n-am apucat sa ne cunoaștem. M-ar deranja dacă aș vedea-o cu un alt barbat. Mi-am rugat sustinatorii s-o voteze pe Ale. Mi-e dor de ea, este o fată bine pusă la punct, din toate punctele de vedere”, a spus Cristi Comănici despre Ale, concurenta eliminată în gală pentru că a avut cele mai puține votuir din partea telespectatorilor.

Cristi Comănici de la Puterea dragostei a mai spus că ține legătura cu Ale, chiar vorbește cu aceasta aproape în fiecare zi.