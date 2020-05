In articol:

Toată lumea din România a așteptat cu nerăbdare ziua în care măsurile luaet împotriva coronavirus aveau să se relaxeze. Mulți au profitat de ziua de sfârșitul sătpămânii trecut pentru a ieși la cumpărături sau a se revedea cu prietenii și familiile.

Câțiva tineri din Iași s-au bucurat puțin prea mult de relaxarea măsurilor împotriva coronavirusului și au uitat de educația primită de la părinți. Au stat pe marginea bordurii și au lăsat în urma lor mizerie sticle goale de suc și de bere, coji de seminte și ambalaje goale. O tânără care trecea pe acolo s-a îngrozit de ce au putut să facă tinerii și a luat atitudine. Ea a fotografiat resturile lăsate pe stradă și a publicat imaginea pe Facebook, mustrându-i public pe autori.

”De asta ați vrut sa ieșiți afara? Lipsa totala de respect, sa va fie rusine celor care lasati gunoaie in urma voastră și lasati pe alții sa strângă după voi!”, este mesjul pe care l-a scris ieșeanca pe grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…”

Imaginile din Iași au devenit virale

Nu puțini au fost cei care au lăsat comentarii în care îi mustrau și ei pe tinerii care au lăsat dezastru în urmă.

Dacă atât îi duce capul,nu le poți cere mai mult ?”, ”Fara educatie!!!!”, ”Pai toti au intrebat cand pot face asa ceva dar n-am auzit pe unul sa intrebe cand incepem munca. Fac si ei ce este mai usor.Rusineeee !”, ”RUȘINE!!!”, ”Nu se pot numi oameni! ”, ”Lipsa de educatie, lasati taranii in pace si nu-i mai înjositi asa pentru niste inculti care fac asta! Taranii sfintesc, nu fac ce vedeti in postare si ei sunt parintii si bunicii nostri, nu bādāranii care lasa cocinā, ca porcii”, ”Foarte urat si iresponsabil din partea lor. Gest de oameni nesimtiti si inculti”, ”Au iesit trogloditii din pesteri”, ”Lipsa bunului-simț și a educației.”, ”Tineretul din ziua de azi si am spus tot”, ”Poate așa au făcut și în casă”, sunt doar câteva dintre mesajele care au apărut pe Facebbok din partea cetățenilor revoltați.