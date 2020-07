In articol:

Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu sunt cei mari fani ai distracției și nu spun niciodată nu când este vorba de o petrecere. Cei doi sunt campioni la distracție, iar asta o dovedesc și imaginile suprinse vineri seara într-un club de fițe de la malul Mării Negre.

Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu, sfaturi pentru o ținută cu stil la malul mării

Cei doi au dat o fugă la mare pentru a se bucura de vremea frumoasă, dar au avut și foarte multe treburi de rezolvat. Mai exact, Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu au pășit pe covorul roșu al unui unui magazin de modă inaugurat vineri în Constanța.

„Ieri a avut loc, la Constanta, deschiderea celui mai important concept store, care reuneste cele mai importante branduri din România și renumiți designeri. Din acest magazin pot spune că o femeie se poate îmbrăca atât cu rochii pret a porter, cât si cu rochii haute couture și nu numai, pentru că magazinul are de toate. Parfumuri, pălării, ochelari, absolut orice. Indiferent cât de selective sunteți, produsele acestui concept store satisface toate gusturile”, a declarat Cătălin Botezatu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

„Este un concept store nou în România, deschis la Constanța chiar în acest weekend, care reunește cele mai noi colecții ale celor mai cunoscuți designeri români, dar si accesorii de lux. La acest eveniment, atât eu, cât si Cătălin Botezatu am fost amfitrioni și suntem extrem de fericiți că am putut participa, alături de prieteni, respectând măsurile de distanțare. Experienta Studio Distriqt e o experiență nouă de shopping. Moda din România are foarte multe de oferit și e important că acest eveniment și acest concept store pune accent pe talentul național! Este important să te îmbraci cu stil, iar designerii români știu foarte bine să o facă!”, a declarat Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cele două vedete au oferit sfaturi importante despre cum ar trebui să ne alegem ținutele pentru petrecerile de la beach-bar-uri dar și pentru plimbările de seară.

Îmbrăcată într-o ținută superbă care îți lua ochii și la propriu și la figurat, Raluca Bădulescu a recunoscut că abia aștepta să meargă la mare.

„Nu am mai fost de foarte multă vreme și mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Nu știu când veneam dacă nu era această ocazie specială. Cu toții ne-am reunit pentru acest concept store. Este un magazin exclusivist care reunește producțiile tuturor designerilor români, Cătălin Botezatu, Alexandru Raicu, Laura Olteanu”, a declarat Raluca Bădulescu.

Celebrul designer vestimentar Cătălin Botezatu a oferit câteva sfaturi simple, pentru turiștii care vor să se bucure de o vacanță cu stil.

„Pentru o seară de vară într-o stațiune se poartă un pantalon de in, o cămașă de in este binevenită. La femei însă recomandăm oranje, un portocaliu, bej, bej, cu bej cum spunem la emisiune sau dacă doriți un animal print. Întradevăr, doamnele și domnișoarele sunt hipnotizate de culori, în această vară”, a declarat și Cătălin Botezatu, juratul emisiunii Bravo, ai Stil! Celebrities.