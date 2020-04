Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, a plecat acasă de la mama lui, în plină pandemie de coronavirus. Vedeta a mărturisit în cadrul emisiunii Teo Show că băiatul ei se află în carantină, dar s-a gândit că este mai bine pentru el să plece de acasă.

Vedeta nu părea afectată de decizia băiatului ei, ba chiar dimpotrivă. Ea susține că fiul ei este conștiincios și a luat cea mai bună decizie spre binele lui.

Unde s-a mutat băiatul Ralucăi Bădulescu: „A plecat la mai bine”

„Băiatul s-a orientat, a plecat la mai bine pentru că este la ai mei acasă. A intrat în carantină de foarte mult timp, cred că de dinainte să se instituie măsurile de urgență. S-a gândit în felul următor: e spațiu mare, poate să-și facă lecțiile online, are de toate, plus mâncare bună. Eu nu gătesc nimic!”, a mărturisit jurata show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities!”.

Citeste si: Alexandra Ungureanu vorbește despre scandalul cu Raluca Bădulescu de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Citeste si: Raluca Bădulescu de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, despre noua concurentă, Alexandra Ungureanu ”Nu mă halește” VIDEO

După ce a recunoscut că nu gătește, curiozitatea l-a făcut pe Bursucu să o întrebe pe blodină ce are prin frigider.

„Am mezeluri, conserve, chestii d-astea care pot ține mai multă vreme. Am și ciocolățele!”, spune vedeta.

„Practic, copilul a plecat că s-a săturat de crenvurști”,a răspuns Bursucu, amuzat.

„A plecat la mai bine, vă jur!”, spune Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, ipostază în care nu s-a arătat niciodată la TV!

Raluca Bădulescu, unul dintre jurații de la Bravo ai stil Celebrities, este o prezența iconică în peisajul media autohton, stilul vestimentar inconfundabil, care împletește cu eleganţă preferințele sale pentru culorile calde și supraccesorizarea, este unul dintre elementele statement prin care se face remarcată.

Într-o ediție a emisiunii Bravo, ai stil Celebrities, Raluca Bădulescu și-a făcut apariția fără pic de machiaj și fără gene false. Uimiți, colegii de platou o întreabă cu îngrijorare motivul acestei schimbări neașteptate. Vedetă mărturisește că, din cauza unei alergii – în urmă căreia a ajuns de urgență, la spital -, este nevoită ca o perioada să renunțe la aceste artificii stilistice.

„Am făcut alergie, prin urmare nu îmi mai pot lipi gene false și nu mă mai pot machia în jurul ochilor, o perioada. După ce mi-am pus genele m-am panicat, pentru că din cauza alergiei mi s-au umflat ochii. Imediat, mi le-am dat jos. Lacrimile, cu toate acele substanțe amestecate, mi-au produs o arsură de cornee. Am fost de urgență la spital. 24 de ore nu am văzut deloc. Am făcut atac de panică!”, povestește Raluca Bădulescu. (Citeste si: Raluca Badulescu, sfaturi pentru o stare de bine, in aceasta perioada petrecuta acasa . „Ne gasim bucuria in lucrurile simple”)