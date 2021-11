Ce avere are Codrin Ștefănescu. Este unul dintre cei mai bogați politicienii români

In articol:

Codrin Ștefănescu este cunoscut ca fiind cel mai vocal politician, cu un limbaj destul de agresiv. Este un bun prieten cu Liviu Dragnea, și deține una dintre cele mai mari averi dintre toți politicienii români.

Ce avere are Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu s-a născut pe 20 decembrie 1968, în Craiova, iar potrivit cv-ului este absolventul Facultății de Economie Informatică și al Facultății de Relații Economice Internaționale.

Între 1990-1993, a fost redactor pe probleme de cultură și istoria artei la Europress, iar în 1993 a fondat Fundația „România Tânără”,pe care a condus-o până în 2002.

Între anii 2000 și 2004, Codrin Ștefănescu a fost deputat în Parlamentul României, iar în iunie 2001 a intrat în Partidul Democrat Social, partid la care a renunțat pentru 10 ani. La revenirea în partid din anul 2011, fostul politician a ocupat funcția de secretar general, funcție ocupată până în 2018 când a fost desființată, iar începând cu luna septembrie 2021, conduce Alianța Pentru Patrie, un nou partid susținut de Liviu Dragnea.

Conform ultimei declarații de avere a lui Codrin Ștefănescu, aceasta deține mai multe bunuri atât pe numele lui cât și pe numele fostei iubite, Luiza Tănase

. În plus, fostul parlamentar este proprietarul unui apartament și a unei case de vacanță, proprietăţi care valorează milioane de euro, dar și un imobil ce găzduiește o galerie de artă și oferă spații de birouri pentru mai multe companii importante.

Pe lângă toate acestea, Codrin Ștefănescu a cumpărat trei apartamente, situate pe Bulevardul Magheru, Bulevardul Libertății și Bulevardul Decebal, un teren de 70.000 de metri pătrați pe Bulevardul Iuliu Maniu, un teren la Mogoşoaia, unul pe Bulevardul Timişoara, din Capitală, dar și o casă de vacanță, pe malul Lacului Căldărușani, în comuna

Grădiștea.

În prezent, Codrin Ștefănescu locuiește într-o casă pentru care a achitat 2.890.000 euro. În urma unei declarații acordată în urmă cu câțiva ani, fostul parlamentar a spus că totul a început de la o afacere de brokeraj pe care a ridicat-o în timpul facultății, împreună cu alți colegi.

”N-am făcut niciodată vreo afacere cu statul, în viața mea. După facultate am deschis o firmă de brokeraj cu niște colegi, pe care am dus-o până la locul 22 la nivel național, și am vândut-o unui consorțiu de bănci, pentru că a încercat să ne scoată de pe piață și eram atât de mici, că ne-au făcut o ofertă de nerefuzat.

Cu banii respectivi am mers mai departe pe piața de capital și sunt un jucător frecvent, de la înființarea pieței de capital. Toate câștigurile pe care le-am avut sunt impozitate și sunt pe fișe. N-am pus asfalt, n-am făcut afaceri cu energie, n-am pus panseluțe, n-am făcut la ANRP nimic, n-am făcut nimic ce e legat de bugetul public. Tot ce am făcut am făcut simplu. Mai am o galerie de artă.

Deci tot ceea ce fac este super-controlabil și nu are nimic de a face cu statul. Deci nu am nicio firmă și nu sunt acționar la nicio societate care este legată de stat. Și probabil că asta a fost și problema care i-a supărat pe vremea sistemului Băsescu pe cei care ne vânau, pentru că n-au găsit un punct sensibil în chestia asta”, a declarat Codrin Ștefănescu.