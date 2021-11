Cum arată fiica lui Codrin Ștefănescu. Tânăra este stabilită în Anglia

In articol:

Codrin Ştefănescu este foarte prezent în lumea politică, dar viața lui privată este un mister pentru mulți dintre noi. Deși este un burlac convins, fostul parlamentar este tatăl a doi copii, Andra și Radu.

Cum arată fiica lui Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu este cunoscut de publicul larg pentru afișările la brațul numeroaselor fotomodele, însă în urma relației cu Luiza Tănase, fostul parlamentar a devenit tatăl unei fetițe, Andra.

Cei doi au stat împreună între anii 1998-2010, fără a ajunge la căsătorie, iar despărțirea a venit după 12 ani, fără prea multe explicații, dar în condiții amiabile.

Deși sunt legați toată viață din cauza Andrei Ștefănescu, cei doi nu țin legătura, după cum declară fostul politician .

Andra Ștefănescu, fiica lui Codrin Ștefănescu [Sursa foto: Facebook]



„Nu am mai ținut legătura cu aceasta. Nu știu care este viața sa. Știu că este măritată cu fiul vitreg al lui Dan Ioan Popescu. Nu comentez acest lucru și nu mă interesează. Am avut o relație frumoasă. Avem o fetiță împreună. Ne-am despărțit în condiții amiabile. Nu ne-am certat, dar nici nu am mai ținut legătură”, a spus Codrin Ștefănescu.

În prezent, Andra Ștefănescu are 18 ani și este stabilită în Anglia, unde locuiește cu mama sa. Aceasta este studentă la o facultate din Marea Britanie, iar în România vine doar în vacanță, pentru a-și vizita tatăl, dar şi prietenii.

Pe lângă Andra, Codrin Ştefănescu mai are un copil rezultat din căsnicia cu fotomodelul Alice Constantinică, Radu, în vârstă de 5 ani.

Codrin Ștefănescu, împreună cu cei doi copii, Andra și Radu [Sursa foto: Facebook]

Codrin Ștefănescu s-a născut pe 20 decembrie 1968, în Craiova, iar potrivit cv-ului este absolventul Facultății de Economie Informatică și al Facultății de Relații Economice Internaționale. Fostul

parlamentar este prezent în politica românească de mai bine de 20 de ani, iar în ultimii ani, s-a remarcat ca un susținător înfocat al lui Liviu Dragnea , dar și din cauza limbajului acid și agresiv.