Ionuț Stroe a fost numit „ministrul în chiloți” după o întâmplare amuzantă petrecută zilele trecute. Invitat prin skype la o emisiune a Pro X, moderată de Mihai Mironică, minstrul Tineretului și Sportului a atins camera dupa o miscare brusca. Stroe avea imbracaminte office doar pe jumatate, ministrul purtând doar boxeri in partea de jos si totul s-a vazut in direct. In ciuda momentului nedorit, politicianul a avut puterea sa zambeasca si a continuat interventia.

Ulterior, Stroe a reacționat pe Facebook, după ce episodul a început să fie distribuit pe rețelele sociale. El a postat o fotografie a sa, așa cum a fost îmbrăcat în timpul interviului, cu mesajul „Duminică dimineață, acasă, ținutele sunt mai „sportive", chiar și atunci când dau interviuri. N-am o problemă că am devenit viral și știu că toți care vor sări să critice poartă pantaloni de ski și pantofi acasă", a scris el.

