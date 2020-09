Florin Călinescu [Sursa foto: Facebook]

Florin Călinescu este un cunoscut actor și om de televiziune. Acesta deține o avere mult mai mică decât se aștepta cineva. Călinescu se ocupă și de politică, acesta fiind președintele Partidului Verde.

Ce venit lunar are Florin Călinescu

Florin Călinescu nu deține o avere imensă și nici nu câștigă un venit lunar foarte mare. Actorul trăiește modest, după o viață întreagă de muncă. Celebrul actor câștigă o sumă de bani mică, chiar dacă este greu de crezut. Florin Călinescu și-a dedicat întreaga viață actoriei și televiziunii. După o viață de muncă, acesta a ajuns să aibă două terenuri și patru case. Conform declarației de avere, actorul are două terenuri în zone diferite: unul în Argeș, de circa 1,8 Ha, iar celălalt în Braşov, care are o suprafață de 219 mp. Omul de televiziune are două apartamente în Bucureşti, unul în Timişoara, dar și o casă de vacanţă în Braşov. În conturile sale bancare Florin Călinescu a strâns suma de 62.000 de euro.

Omul politic are și un restaurant şi o firmă de producţie cinematografică video şi de programe de televiziune numită „Florin Călinescu Media Company Impex SRL”, de la care bifează în declaraţia de avere două venituri, notează Adevărul.

Florin Călinescu are două salarii în fiecare lună, primul din slujba de consilier artistic de 1.200 de lei pe lună. Președintele Partidului Verde primește cel de-al doilea salariu din calitatea sa de director comercial, 2.350 de lei lunar. Astfel, lunar, Florin Călinescu câștigă în jur de 3.550 de lei.