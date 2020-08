Doina Gradea, președinte TVR[Sursa foto: Business Magazin]

Angajații TVR și-au actualizat declarațiile de avere iar documentele arată că Doina Gradea, șefa instituției a încasat aproximativ 50.000 euro într-un an (245.169 lei), anunță paginademedia.ro. În aceeași perioadă, Klaus Iohannis a încasat de la Administrația Prezidențială 179.735 lei, cu peste 60.000 lei mai puțin decât Doina Gradea. Șefa televiziunii publice mai adaugă la suma de mai sus și tichetele de masă (2.100 lei pe an) și voucherele de vacanță (1.450 lei pe an).

Mircea Radu s-a întors în TVR

Mircea Radu, actual consilier al președintelui TVR și director de comunicare al instituției a inclus în declarația de avere veniturile pe anul trecut, atunci când a realizat 8 ediții ale emisiunii ”Down The Road”, în care au fost implicați 8 tineri cu Sindrom Down. Pentru cele 8 ediții, Mircea Radu a încasat 13.000 euro (aproximativ 64.000 lei). Formatul emisiunii ”Down The Road” a costat 95.570 lei, adică aproximativ 20.000 euro, conform Pagina de Media.

Cât câștigă ceilalți membri al Consiliului de Administrație al TVR?

Cătălin Blebea este încadrat și ca jurnalist la TVR. A raportat un salariu de 53.000 de lei și un venit de 50.000 de lei - indemnizație de membru CA.

Astfel, acesta a ajuns la un venit mediu, lunar, de 8.500 de lei.

Liviu Brătescu, numit secretar de stat la Ministerul Culturii în decembrie 2019, nu este angajat în TVR, drept pentru care a încasat doar indemnizația de membru CA - 50.000 de lei.

De menționat că i-au venit bani de la Academia Română - 50.000 de lei, unde a prestat muncă de cercetare, potrivit documentului.

Raico Cornea se numără printre cei care sunt și angajați TVR și parte a Consiliului de Administrație. Pentru activitatea de angajat TVR a luat 65.000 de lei, anual, iar indemnizația din CA a fost de 34.000 de lei.

Monica Ghiurco este un alt nume cu venit dublu de la TVR. Este încadrată ca jurnalist senior la TVR, post pentru care încasează anual aproape 87.000 de lei. De asemenea, indemnizația de membru CA îi mai aduce un venit de 50.000 de lei pe an.

Bogdan Ghițulescu este și producător în TVR, cu un venit anual de 62.000 de lei. La această sumă se mai adaugă și indemnizația de 50.000 de lei, pe an, ca membru în CA.

Sediul TVR

Nagy Debreczeni Hajnalka are două surse principale de venit: 50.000 de lei - indemnizația din CA și un salariu anual tot de 50.000 de lei de la Fundația Progress.

Sorin Ilieșiu încasează bani din trei părți: 117.000 de lei, anual, de la UNATC București (activitate didactică), 74.000 de lei - indemnizație „de merit” de la Uniunea Cineaștilor și indemnizația de 50.000 de de lei, de la TVR.

Dan Dorin Lazea are, de asemenea, venituri din mai multe locuri: 34.000 de lei, anual, de la Universitatea București, 35.000 de lei (anual) de la Camera Deputaților și indemnizația de la TVR - 50.000 de lei.

Cristian Vasile Petcu a primit indemnizația de la TVR, de 50.000 de lei pe an, dar și 372 de lei de la Universitatea Craiova (profesor - asociat).

Karen Attila Sebeşi lucrează în TVR, pe poziția de jurnalist senior, de unde a primit un salariu de 52.000 de lei (anual). De asemenea, a beneficiat și de sporul pentru poziția din CA - 50.000 de lei.

Christel Ţopescu are un salariu de 94.000 de lei, pe an, în TVR, potrivit declarației de avere pe 2019. De asemenea, încasează și indemnizația de 50.000 de lei pentru activitatea din CA.

Smaranda Vornicu - Shalit, de asemenea, este angajată în TVR. Are un salariu de 85.000 de lei, anual, dar și indemnizația de 55.000 de lei în Consiliul de Administrație.