Flroin calinescu candideaza la functia de primar al Capitalei

In articol:

Florin Călinescu a fost jurat la emisiunea ”Românii au talent” multe sezoane. Anul trecut, el a anunțat că renunță la show-ul tv pentru a se dedica politicii. De altfel, în iulie 2019, Florin Călinescu chiar a fost ales președinte al Partidului Verde. ”Nu am fost dat afară de Pro TV. Eu i-am anunţat că mă îndrept spre politică. E evident că, în urma acestei decizii, nu mai pot apărea la televizor în emisiuni precum cea de la Pro Tv, conform reglementărilor CNA. Eu i-am anunţat pe cei de la Pro TV acum o lună de intenţiile mele, civilizat, luăm o pauză“, a spus Florin Călinescu, după ce a intrat în politică.

Acum, preșesintele Partidului Verde candiderază la funcția de Primar general al Capitalei. În această calitate, Florin Călinescu și-a depus declarația de avere. Conform acestei declarații, veniturile lui Florin Călinescu în anul fiscal trecut au provenit doar de la firma sa, FCMC Impex SRL, adică Florin Călinescu Media Company. Aceasta este firma prin care în anii trecuți, actorul îți defășura activitățile artistice și unde, acum în calitate de consilier artistic a obținut un venit de 14.400 de lei, dar și alți 28.200 de lei ca director comercial. În total, 42.600 de lei, iar dacă împărțim această sumă la 12 luni, ar însemna circa 3.500 de lei venit lunar. Însă, tot conform declarației de avere, Florin Călinescu are și un cont bancar de 62.000 de lei.

Florin Calinescu are gospodarie mare la Băbana

La capitolul avere, Florin Călinescu deține un apartament în Timișoara, un teren agricol la Babana în Argeș, și alături de fiul său, Petru, mai are două apartamente în București și o casă de vacanță la Poiana Brașov.

Florin Călinescu are o casă de vacanță la Băbana, localitatea părinților săi

Și totuși, în perioada pandemiei, Flroin Călinescu s-a retras la Băbana, localitatea părinților săi, acolo unde spunea că se simte cel mai bine. Însă, așa cum scria WOWbiz.ro în urmă cu ceva timp, casa de la Băbana nu este trecută în declarația de avere pentru că este pe numele fratelui actorului.

”În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a mărturisit recent Florin Călinescu. (Vezi AICI cum arată casa de la Băbana unde a locuit Florin Călinescu în pandemie)