Ce cupluri de vedete din România s-au despărțit sau au divorțat în 2021

Anul 2021 a fost un an plin de iubire în care au avut loc multe evenimente fericite, printre care și nunți, botezuri, în lumea showbiz-ului. Cu toate acestea există și multe cupluri care au decis să se separe și să o ia pe drumuri diferite în acest an. Iată cine a divorțat și cine și-a încheiat relația în anul 2021!

Ce cupluri de vedete din România s-au despărțit în 2021

Liviu Dragnea și Irina Tănase s-au despărțit!

Liviu Dragnea și Irina Tănase s-a despărțit recent după ce fostul șef PSD a aflat că blonda l-ar fi înșelat în perioada în care el a fost la închisoare, dar și după ce a fost eliberat. Cei doi s-au cunoscut în 2013 când Irina i-a devenit asistentă în Parlament. Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 30 de ani, acest fapt nu a reprezentat un impediment în relația lor, trăind o poveste de iubire ca în filme.

Lidia Buble și Harlys Beccera au pus capăt relației!

Potrivit declarațiilor lui Liviu Dragnea, nu va mai exista o împăcare, deoarece nu poate trece peste gestul săvârșit de Irina:, au fost cuvintele politicianului pentru corectnews.com

Alt cuplu care a decis să pună punct relației și să o ia pe drumuri diferite este cel format din cântăreața Lidia Buble și actorul de origine cubaneză Harlys Beccera. Aceștia au avut o relație discretă timp de câteva luni de zile, iar recent, potrivit declarațiilor date de Lidia Buble în cadrul unei emisiuni TV așa cum citează spynews.ro, cântăreața a mărturisit motivul despărțirii. Se pare că cei doi au ajuns la separare din pricina distanței, însă nu se știe cine dintre ei a decis să pună punct poveștii de amor.

, a fost mărturia Lidiei Buble despre separarea de cubanez.

Lidia Buble nu mai formează un cuplu cu actorul Harlys Beccera [Sursa foto: instagram.com/lidiabuble]

Laura Giurcanu și iubitul ei Cezar Bitlan s-au despărțit!

Laura Giurcanu și Cezar Bitlan s-au despărțit după doi ani și jumătate de relație, dintre care doi de logodnă. Motivul despărțirii a fost infidelitatea lui Cezar. Se pare că influencera a văzut chiar circulând pe internet o poză explicită cu iubitul ei alături de altă fată. Legat de acest subiect, Laura le-a împărtășit sincer și deschis fanilor din mediul online mai multe detalii: „Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe Internet și va rămâne. Voiam eu să vorbesc despre asta înainte de a deveni un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor.”, au fost cuvintele modelului.

Divorțurile anului în 2021

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează!

Anul 2021 a adus și divorțuri în showbiz-ul românesc, însă nimeni nu s-a așteptat la divorțul familiei Prodan- Reghecampf. Anamaria și Laurențiu au depus actele de divorț la Judecătoria Buftea în urma faptului că antrenorul de fotbal a înșelat-o pe Prodanca cu o tânără din Deva numită Corina Bilcon. Cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, iar în prezent, Corina este însărcinată în trei luni, urmând să aducă pe lume o fetiță. Vestea că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan vor divorța, a fost dată chiar de antrenorul Universității Craiova. Iată ce a declarat acesta pentru sursa cancan.ro: „Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional”.

Anamaria Prodan înșelată de Reghe [Sursa foto: instagram.com/anamariaprodanreghecampf]

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău divorțează!

Un alt divorț al anului 2021 este cel al cuplului Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Cei doi am împreună doi copii, însă problemele în relație au apărut aproape de la început. În prezent, Gabi Bădălău se iubește cu Bianca Drăgușanu, iar procesul de divorț dintre el și mama copiilor săi este în derulare. Separarea celor doi a fost una plină de scandaluri și de apariții media. Iată o declarație pe marginea acestui subiect, dată de Claudia Pătrășcanu pentru playtech.ro: „Eu pot renunța la tot (pensie, partaj) doar să mi se acorde acest divorț odată pentru că am obosit și nu mai vreau să fiu legată de acest nume, vreau să-i fie bine și să se liniștească totul. Gabi este un om pierdut sufletește și emoțional. Păcat! Nu știu ce mai urmărește și cu ce minciuni va mai veni în media și oricât de mult rău mi-ar face în instanță mie și copiilor, eu îl voi ierta deși am crezut că nu o pot face niciodată pentru ceea ce trăiesc.”

