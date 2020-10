Bernadett de la Puterea Dragostei e acum singura

După ce s-a terminat ”Puterea Dragostei”, Bernadett și Philip aveau planuri mari împreună, motiv pentru care, întorși în România, s-au și mutat împreună, în București.

Relația lor a început însă să scârțâie din ce în ce mai mult, iar certurilor lor au dus la despărțiri urmate de împăcări siropoase. Cu toate acestea, zilele trecute, Philip și-a ”tăiat craca de sub picioare”, fiind surprins la o petrecere la care ar fi trebuit să ajungă cu Bernadett – dar nu i-a mai răspuns acesteia la telefon – în compania unei alte domnișoare pe care încerca – reușita lui fiind doar una de teorie statistică, având în vedere imaginile – să o sărute. Și, normal, Bernadett a aflat, iar relația lor s-a sfârșit.

Philip a inselat-o pe Bernadett

Dar, pe lângă faptul că i-a aruncat inelul de logodnă, Bernadett a mai făcut un gest care anunță că despărțirea lor e definitivă. ”Am sunat-o pe Manuela și am întrebat-o unde să stau, că nu mai vreau să locuiesc cu Philip. M-a primit, imediat, în casa ei. Acum stau cu Manuela și cu Ella, suntem trei fete în casă. Deja mă și simt mai bine, au grijă fetele de mine, nu mă lasă să mă gândesc la ce durere mi-a pricinuit Philip, au grijă de moralul meu. Să se țină bine, va vedea el ce a pierdut, dar atunci va fi prea târziu. Nu ne împăcăm, clar”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” în timp ce, alături de celelalte două concurente din emisiune, gătea ceva gustos pentru a se trata ca ”prințesele”.

Bernadett, trădată de Philip după ce au vorbit de copil

Prima despărțire dintre Berna și Philip de la ”Puterea Dragostei” s-a soluționat, după câteva zile, cu o împăcare care spunea totul despre sentimentele lor, cei doi luând decizia chiar să facă și un copil împreună. Dar ”luna de miere” nu a durat mult, ci doar până weekend-ul trecut când Philip a făcut un gest care l-a lăsat fără logodnică: s-a dus la o petrecere și a sărutat altă fată, iar imaginile cu pricina au ajuns la reporterii WOWbiz.ro și, implicit, și la Bernadett care a văzut articolul care devoala amantlâncul logodnicului ei.

Bernadett de la Puterea Dragostei, cea mai sexy concurenta blonda din emisiune

”Noi ne împăcaserăm și am vorbit să mergem împreună, într-un club, sâmbătă seara. Trebuia să stăm acolo până pe la ora 12.00 noaptea, că după aceea se închide. Era vorba să vină și el, eram mai mulți de la ”Puterea Dragostei, era și Jador, și Bogdan Mocanu, și alții. Doar că, atunci când trebuia să vină, nu a mai apărut. Bine, ștam că trebuia să meargă și la o petrecere, dar am vorbit cu el să mergem întâi în club, iar apoi la petrecere, că petrecerea nu se termina la 12 noaptea. Am încercat să îl sun, nu mi-a răspuns. Am insistat și pe whatsup și pe telefon, dar nu îi intrau mesajele, avea internetul închis, telefonul i s-a închis și ăla... M-am agitat puțin, eram îngrijorată, așa că tot am insistat. Până la urmă, după 1 noaptea, brusc i-a revenit și semnalul și totul... Atunci s-a întâmplat totul, atunci era cu fata aceea. NU știu cine e fata, dar acum sunt supărată cumplit pe el. Nu supărată, că e puțin zis! I-am aruncat inelul. Nu vreau să mai aud de el, acum. Păi noi ne-am împăcat pentru ca el imediat să mă înțele? Nu se poate așa ceva, este ireal... Mai și zicea că mă iubește, că vrea să facem copii împreună, că vrea să ne căsătorim? Și, la câteva ore, ce face? Se duce cu alta? Păi ce familie pot eu să fac așa?”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, în exclusivitate, despre despărțirea de Philip.