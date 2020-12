Ce diagnostic i-au pus medicii lui Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite 2020”, după ce a ajuns de urgență la spital! Avea dureri în zona pieptului

Câștigătorul Chefi la cuțite 2020, Ionuț Belei, și-a îngrijorat fanii în urmă cu puțin timp, după ce s-a aflat că a fost transportat de urgență la spital, cu salvarea, direct din aeroport. Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea a acuzat dureri mari în zona pieptului și dificultate de respirație, iar când și-au dat seama că nu este în regulă ceva cu el, angajații aeroportului au chemat de urgență ambulanța. A fost dus la Spitalul Elias din Capitală, iar acolo a primit îngrijiri medicale de urgență.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ionuț Belei, câștigătorul Chefi la cuțite 2020? Ce au spus medicii

Din cauza simptomelor pe care le avea, medicii au decis să îl testeze pentru COVID-19, pentru a exclude o posibilă infectare cu temutul virus care face ravagii și la ora actuală în lume. (Citește AIC ce s-a întâmplat cu Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite 2020”)

Din fericire, testul câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 8 a ieșit negativ, dar medicii s-au dus cu gândul la o posibilă afecțiune cardiacă, iar asta pentru că Ionuț simțea dureri puternice în zona pieptului și nu mai putea să respire.

După ce au exclus și această varianță, cadrele medicale i-au pus diagnosticul tânărului bucătar. Chiar el a făcut anunțul la o televiziune, pentru a-și liniști fanii:

”Mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Este prima dată când am pățit așa ceva. Mi-au explicat medicii că din cauza stresului și lipsei de somn. Vreau să știți că sunt bine acum. Mi-au făcut și testul COVID. Sunt negativ și mă bucur că nu am pățit nimic grav”, a declarat tânărul.

Ionut Belei, alături de chef Sorin Bontea

Ionuț Belei a povestit și cum s-a întâmplat totul și ce a simțit în aeroport, chiar înainte să urce în avion pentru a pleca acasă, la Cluj, cu marele premiu Chefi la cuțite, în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai talentat bucătar din România.

”Fiind dimineață am băut o cafea. Am vrut să intru înauntru, am făcut controlul, dar doamna de la aeroport mă întreba dacă sunt ok. Nu am vrut să mă panichez. Și după un minut când am trecut de vamă, m-am sprijinit de perete și atunci a chemat doamna salvarea. M-am speriat că nu am respirat bine. Și din cauza emoțiilor și a lipsei de somn. Vreau să le mulțumesc medicilor care au avut grijă de mine”, a declarat Ionuț Belei la Antena Stars.