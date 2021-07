Ce drepturi are Liviu Dragnea după ce iese din închisoare. În ce condiții se poate întoarce fostul lider PSD în politică

Ce drepturi are Liviu Dragnea după ce iese din închisoare [Sursa foto: MediaFax Foto] 16:30, iul 15, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Liviu Dragnea iese din închisoare joi, 15 iulie 2021, după ce Tribunalul Giurgiu a admis cererea sa de eliberare condiționată.

Liviu Dragnea iese din închisoare

Decizia este definitivă.

Fostul președinte al PSD a declarant joi în fața instanței că a avut un comportament bun și a cerut să-i fie admisă crerea. „Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a spus Liviu Dragnea judecătorilor, notează Digi24.ro.

Citeste si: EXCLUSIV Imagini bombă cu Irina Tănase, în fața Penitenciarului Rahova! Blondina își așteaptă nerăbdătoare iubitul

Fostul lider PSD se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Procesul lui Liviu Dragnea, mutat de la Tribunalul București la Giurgiu

a reacționat avocata Flaviu Teodosiu după pronunțarea deciziei.

Liviu Dragnea solicita în aprilie 2021 Judecătoriei Sectorului 5 să fie eliberat mai devreme din penitenciar, susţinând că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă. Totuși, pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 îi respingea cererea de eliberare condiţionată.

Fostul politician făcea atunci o contestaţie care însă a fost de asemenea respinsă de Tribunalul București o lună mai târziu, pe 27 mai.

Citeste si: Iată care sunt alimentele "cancer pe pâine" ucid încet și sigur- bzi.ro

Citeste si: Liviu Dragnea iese din închisoare! Fostul lider PSD a fost amenințat cu violul în pușcărie!

Tribunalul Bucureşti motiva că „instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”.

În paralel, Liviu Dragnea a deschis un alt proces la Curtea de Apel Bucureşti în care cerea strămutarea de la Tribunalul București la altul din țară privind eliberarea sa condiţionată din închisoare. El susţinea că judecătorii de la Tribunalul Bucureşti nu pot fi imparţiali în judecarea cererii sale, deoarece au semnat o petiţie faţă de modificarea Legilor Justiţiei, pe vremea guvernării PSD. Deşi decizia Tribunalului Bucureşti era una definitivă, Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat-o, iar procesul a fost mutat la Giurgiu.

Ce drepturi are Liviu Dragnea după ce iese din închisoare

Liviu Dragnea va avea mai multe drepturi restrânse pentru că, în momentul condamnării, magistrații i-au aplicat o pedeapsă complementară, precum interdicția de a ocupa funcții publice sau funcții în conducerea PSD.

Citeste si: Ce planuri are Liviu Dragnea, după eliberarea din închisoare. Codrin Ștefănescu a dat detalii

Potrivit deciziei de condamnare din 2019, fostul președinte al Camerei Deputaților nu mai are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele puterii de stat şi în funcţii elective de stat. Totodată, Liviu Dragnea nu mai are dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și nici dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

SURSE: Digi24.ro