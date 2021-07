Liviu Dragnea iese din închisoare! Fostul lider PSD a fost amenințat cu violul în pușcărie!

Liviu Dragnea iese din închisoare [Sursa foto: Mediafax Foto] 14:03, iul 15, 2021 Autor: Clara Ionescu

Liviu Dragnea a fost audiat joi, 15 iulie, prin videoconferinţă de la Penitenciarul Rahova. Fostul lider PSD le-a cerut judecătorilor să îi admită cererea de eliberare condiționată și să îl judece conform legii, după ce a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă.

„Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a transmis Dragnea judecătorului.

Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare. El le-a enumerat judecătorilor toate lucrurile pe care le-a făcut în spatele gratiilor, în special munca pe care a depus-o și comportamentul exemplar pe care l-a avut. El a recunoscut că singura lui abatere a fost interviul dat pentru o jurnalistă, făăr autorizarea Penitenciarului.

„Am constatat din motivarea pe fond că eu am toate criteriile îndeplinite și nu pot fi eliberat, cum vine asta? Singura problemă e că am dat acel interviu cu instalația din penitenciar și chiar am avut o pedeapsă suplimentară. Nu puteam să am un comportament diferit față de cel avut dinainte de a ajunge aici. Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie, să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată”, a mai transmis politicianul.

Liviu Dragnea, fostul lider PSD [Sursa foto: MediaFax Foto]

Liviu Dragnea, amenințat cu violul în închisoare

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a confirmat că fostul lider PSD a fost amenințat cu violul în spatele gratiilor.

„Este o plângere penală dacă este. Este un aspect care este nepublic, nu am ce să vă spun eu în plus. Ideea este următoarea: ce a subliniat bunul meu prieten şi coleg domnul Liviu Popescu este faptul că la data la care dânsul a fost încarcerat, respectiv domnul Dragnea, a existat o poziţie absolut inadmisibilă, a preşedintelui sindicatului din penitenciar, prin care, practic, şi indirect, dar în realitate în mod direct, îl ameninţa pe domnul Dragnea că dacă ajunge în penitenciar urmează să fie... verificat. Eu nu mă pot exprima la modul în care dânsul a înţeles să scrie... acest preşedinte al sindicatului. Mi s-a părut şi mie şi la data respectivă, mi se pare şi acum abominabilă o asemenea modalitate de exprimare a unui om, care, ce să vezi, are cu totul şi cu totul alte obligaţii în raport de ceea ce a scris”, a povestit avocata lui Liviu Dragnea.