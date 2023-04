Ce echipă ar putea antrena Nicolae Dică, după ce a demisionat de la CS Mioveni? Dănuț Lupu dă verdictul!

In articol:

Nicolae Dică a demisionat de la CS Mioveni, după 14 meciuri pe banca echipei care la acest moment se află pe ultimul loc în SuperLiga României.

Nicolae Dică a decis să demisioneze din postul de antrenor principal al celor de la CS Mioveni, după ultimul eșec suferit în meciul cu Universitatea Cluj, scor 0-1. Tehnicianul a prins doar 14 meciuri pe banca grupării care se află acum pe ultimul loc în SuperLiga României, iar Dănuț Lupu, fost internațional român, știe deja unde va antrena Dică în viitor.

Potrivit digisport.ro, Dănuț Lupu este convins că Nicolo Napoli nu o va mai antrena pe U Craiova 1948 în următorul sezon, iar succesorul italianului ar putea fi chiar Nicolae Dică: „Dică? Eu spun că se duce la Craiova, la Mititelu. Napoli e dat afară de când a venit. Din noul sezon, bineînțeles!”, au fost cuvintele lui Dănuț Lupu, citează sursa menționată.

Mai mult, în februarie 2023, la o lună după ce a fost numit antrenor principal la CS Mioveni, Dică a mărturisit că a purtat o discuție cu patronul oltenilor: „Am fost la Craiova la meci. Jucăm cu ei acum, apoi cu Voluntari, acasă. Am vorbit puțin cu domnul Mititelu. Am vorbit despre echipă. Își dorește foarte mult să prindă play-off-ul, dar cred că își dorește mai mult pentru anul viitor.

Din punctul meu de vedere, echipa va arăta mult mai bine. Cam atât, doar câteva lucruri am vorbit, nu am stat prea mult la discuții. M-am uitat la joc.” , a declarat Nicolae Dică la acea vreme.

Nicolae Dică și-a dat demisia din postul de antrenor principal la CS Mioveni [Sursa foto: Profimedia]

Nicolae Dică a plecat de la CS Mioveni după doar patru luni

Nicolae Dică a demisionat de la CS Mioveni, după doar 14 meciuri antrenate. Anunțul a fost făcut public pe rețelele sociale chiar de clubul din Argeș.

Declarația lui Nicolae Dică după ultimul meci al CS Mioveniului cu Universitatea Cluj, pierdut cu 1-0: „Am pierdut și acest joc, pe o greșeală mare, asta este. E păcat că nu am avut mai mult curaj. Asta este, am încercat, am fost aproape când am început play-out-ul. Se pare că atât am putut în acest moment.

Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nimeni nu ne dădea șanse să ne salvăm. Am reușit niște rezultate la început, apoi, în play-out, totul s-a schimbat.

Chiar nu am o explicație, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba. Nu regret, îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, știam când am venit că e foarte greu.

Nu vreau să vorbesc acum despre ce se va întâmpla în viitor, e la cald. Nu știu ce voi face. Îmi doresc să rămân în prima ligă, voi vedea dacă voi avea oferte.”, a anunțat Dică.

