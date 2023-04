Alexia Eram, copia fidelă a Andreei Esca. Ce „defect” a moștenit de la prezentatoarea de știri?! „La fel ca și mama”

In articol:

Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute influencerițe în mediul online. Tânăra și-a făcut un nume atât prin prisma meseriei pe care o are mama sa, cât și datorită eforturilor și determinării sale de a-și atinge idealurile.

Fiica prezentatoarei de știri este mereu în centrul atenției și recunoaște că se simte bine în lumina reflectoarelor.

Alexia Eram are o legătură foarte specială cu mama sa, cele două petrecând timp de calitate împreună. De asemenea, prezentatoarea de știri este cel mai mare fan al fiicei sale și o susține la fiecare pas în drumul său profesional. Cele două se aseamănă foarte mult, însă infleuncerița este nemulțumită cu privire la un singur aspect. Alexia Eram a moștenit un defect de la mama sa și trebuie să fie atentă la starea sa de sănătate pentru a nu întâmpina dificultăți. Iată despre ce este vorba!

Alexia Eram a moștenit o sensibilitate de la Andreea Esca

Alexia Eram trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Influencerița este la vârsta tinereții, momente în care își face cele mai frumoase amintiri, leagă prietenii și petrece până la primele ore ale dimineții.

În același timp, tânăra știe să mențină un echilibru și se descurcă de minune îmbinând distracția cu munca.

Cu toate acestea, influencerița a recunoscut că dacă stă până târziu, în următoarea zi este răgușită, iar uneori, acest lucru este destul de deranjant. Deși este conștientă că are această sensibilitate, pe care a moștenit-o de la mama sa, tânăra mărturisește că nu are grijă deloc de vocea sa, însă are noroc că, prin prisma meseriei, nu este nevoită să vorbească non-stop.

“Sincer, nu prea. (n.r. nu are grijă de vocea ei) Într-adevăr, sunt foarte sensibilă, la fel ca și mama. Dacă într-o seară stau până târziu, a doua zi sunt răgușită. Am noroc că nu trebuie neapărat în fiecare zi să îmi folosesc vocea”, a mărturisit Alexia Eram, pentru ego.ro.

Alexia Eram refuză să se căsătorească cu Mario Fresh

Alexia Eram și Maria Fresh trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 6 ani. Cei doi formează una dintre cele mai cunoscute și urmărite relații din showbiz-ul românesc, fiind mereu în atenția publicului.

De-a lungul timpului au tot fost întrebați dacă au planuri să se căsătorească și să construiască o familie împreună, însă tânăra recunoaște că deocamdată nu vor să facă pasul cel mare. Unul dintre motive ar fi vârsta, fiind prea mici pentru un eveniment atât de mare și important.

“Ba da. (n.r. s-au săturat ca lumea să îi întrebe când se căsătoresc) Oamenii, pentru că suntem împreună de atât de mult timp împreună, se așteaptă să facem următorul pas, doar că uită câți ani avem. Noi suntem împreună de când eram foarte mici. Încă suntem foarte mici și nu cred că este momentul de așa ceva, cred că mai avem foarte mult timp”, a mai spus fiica Andreei Esca.

