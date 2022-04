Ce face Andreea Mantea când crede că nu e filmată, la Casa iubirii?! A fost surprinsă așa: „Te caută toată lumea și tu te ascunzi”

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV din România. Aceasta a început, recent, un nou proiect TV: Casa iubirii, noua emisiune matrimonială de pe Kanal D, unde concurenții sunt filmați în permanență.

Ei bine, vedeta de televiziune a încercat să scape de camere de luat vederi și s-a retras într-o încăpere unde credea că nu o vede nimeni. Ceea ce nu știa, însă, era că în locul respectiv era amplasată chiar o cameră de filmat, care a surprins tot ce făcea aceasta!

Ce făcea Andreea Mantea când credea că nu o vede nimeni?!

Se pare că aceasta și-a luat o mică pauză pentru a face un TikTok, însă nu a anunțat pe nimeni. Ea a postat totul pe contul ei de Instagram, acolo unde s-a amuzat pe seama situației create.

„Când te caută toată lumea și tu te ascunzi să faci un TikTok”, a dezvăluit vedeta pe contul ei de Instagram.

Andreea Mantea, despre viața privată

Prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri sincere despre viața privată.

Andreea Mantea nu este într-o relație în aceste momente, ci preferă să se concentreze mai multe pe fiul ei, David, care este cel mai important pentru ea.

„Nu am pe nimeni acum. După o vârstă, îți ridici atât de mult standardele și ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni. E mai bine așa. Până la această vârstă în viața mea sentimentală, am făcut doar greșeli. Am ținut-o dintr-o greșeală în alta. La un moment dat îți trece și suferință, uiți și de dezamăgiri și că te-a înșelat sau mai știu eu ce ți-a făcut și uităm. Noi fetele uităm și o luăm de la capăt. Vine, apare, ne-a vrăjit, ne-a păcălit.

Cu siguranță aș fi pățit asta din nou, dar acum sunt într-un punct al vieții mele în care nici dacă vreau nu o să pot să mai trăiesc asta încă o dată. Pentru că acum există David în viața mea, copilul meu și pentru nimic în lume nu o să mai trec niciodată prin ce am trecut până acum. Nu o să îmi mai pierd timpul prețios. Dacă cumva îmi place de cineva, nu zic că nu o să ies cu el la un vin. Dar fără implicări emoționale, vise, planuri.", a povestit Andreea Mantea, în emisiunea "Detectorul de minciuni".