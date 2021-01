Ce face Raluca Pastramă în așteptarea divorțului de Pepe? Imagini demențiale

Divorțul dintre Raluca Pastramă și Pepe pare să se fi liniștit, cel puțin când vine vorba de aparițiile lor publice, iar cei doi să încerce să își vadă, așa cum știu ei mai bine, de viață.

In articol:

Din acest motiv, de curând, Raluca Pastramă a decis să fie mai grijulie ca niciodată când vine vorba de aspectul fizic și, probabil, să scape de tot ce s-a acumulat, în plus, după Sărbătorile de Iarnă.

Citeste si:Pepe, mărturisiri cu ochii în lacrimi, după despărțirea de Raluca Pastramă: ”Am avut anumite momente în viaţă când...”

Așa că, de curând, Raluca Pastramă a decis să meargă la sală.

Dar nu oriunde, ci la o sală de sport la care, lucrează, printre alții, și Pepe, sala fiind deținută de vărul artistului, antrenorul vedetelor, Alex Florescu.

Pepe si Raluca, la ultima lor aparitie publica, impreuna

Cu toate acestea, parcă special pentru a-l irita pe viitorul ei fost soț, Raluca Pastramă s-a apucat să ”muncească” din greu la aparatele de fitness, a apelat la serviciile unui antrenor personal – unul dintre angajații vărului soțului său – și, mai mult, a postat pe conturile sale de socializare imagini care mai de care mai incitante cu ea făcând sport. Și, am putea spune noi, Raluca nu pare să aibă nevoie de prea multe antrenamente pentru a arăta din nou perfect, dar, probabil, își dorește să se pregătească pentru vara care urmează, cu atât mai mult cu cât, tânără fiind, va fi o mamă... singurică.

Citeste si: Adrian Năstase, despre viața în închisoare: „Momentul în care se închid seara ușile...” - evz.ro

Citeste si: Profeţia înfiorătoare a lui Nostradamus pentru 2021: Ce se întâmplă cu România? - bzi.ro

Citeste si:Pepe, pregătit să treacă peste despărțirea de Raluca Pastramă! Ce mesaj i-a transmis: „M-am resemnat”

Interesant este însă că, dacă a renunțat la verighetă, nu același lucru l-a făcut și cu privire la inelul care simboliza logodna ei cu Pepe, Raluca purtând și la sală, loc în care a depus un efort suficient pentru a impresiona, bijuteria în valoare de câteva mii de euro, fără să îi fie teamă, niciun moment, că ar putea să o strice atunci cand lucra la aparatele de forță.

Pepe și Raluca divorțează după 8 ani de căsnicie

Pepe și Raluca, superba lui soție, se iubeau de nouă ani, s-au căsătorit acum 8 și au două fetițe minunate împreună. ”Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații. Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate.

Pepe si Raluca nu mai formeaza un cuplu

Citeste si:Raluca Pastramă, mesaj subliminal pentru Pepe: ”Motivul pentru care vreau...”

Am încercat, am făcut tot posibilul.(...) Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a declaratPepe despre divorțul de Raluca , acum ceva vreme.