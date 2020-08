Ugur Gunes, în timpul filmărilor pentru „Mă numesc Zuleyha”[Sursa foto: Instagram/ Ugur Gunes]

Serialul fenomen „Mă numesc Zuleyha” a cucerit inimile oamenilor de pretutindeni. Fanii serialului d-abia așteaptă ca pe micile ecrane să apară din nou personajele lor preferate. Actorii s-au întors pe platourile de filmare încă din data de 5 august și sunt pregătiți să aducă în fața celor de acasă o poveste de neuitat.

Zilele pe platou pot fi obositoare, iar actorii au nevoie de timp libr pentru a-și putea încărca bateriile. Ugur Gunes, actorul care a cucerit inimile tuturor pentru rolul lui Yilmaz in serialul „Ma numesc Zuleyha", are o pasiune mai puțin comună.

Cum se relaxează Ugur Gunes când nu filmează pentru serialul „Mă numesc Zuleyha"

Actorul Ugur Gunes este foarte activ pe pagina sa de Instagram, unde a strâns peste 326 de mii de urmăritori. Pe lângă pozele sale cu care își impresionează fanii de fiecare dată, de la diferite ședințe foto, „Yilmaz” împărtășește cu fanii una dintre activitățile sale preferate: scufundatul.

Actorul a postat mai multe poze și un videclip din escapadele sale în adâncuri, iar fanii sunt în extaz.

Ugur Gunes, Yilmaz din „Mă numesc Zuleyha”, are o pasiune pentru scufundări[Sursa foto: Instagram/ Ugur Gunes]

Ugur Guneș nu se regăsește în rolul pe care-l joacă în serial

În urmă cu câteva luni, Ugur Gunes a oferit un interviu pentru o publicație turcească, în care a vorbit despre personajul pe care îl interpretează. Chipeșul actor a mărturisit că este opusul lui Yilmaz în viața reală.

"Relatia mea cu banii este foarte proasta. Au fost si perioade in care eram foarte bogati ca familie, dar si perioade in care eram la pamant. Stiu cum este si sa ai si sa nu ai bani. Nu ma intereseaza faima si celebritatea, dar ador sa joc", a declarat actorul. (Citeste si: Yilmaz din serialul "Ma numesc Zuleyha", prima aparitie in public, dupa perioada restrictiilor impuse de pandemie! Iata cum a fost surprins celebrul Ugur Gunes pe o ambarcatiune de lux, pe Marea Neagra!)