Ce făcea Gina Pistol pentru bani la doar 17 ani?! Soția lui Smiley a recunoscut totul: „Veneai la mine, stai pe scaun”

Gina Pistol este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau mereu alături la orice pas.

Deși are o mulțime de admiratori, puțini dintre aceștia știu, de fapt, care este meseria de bază a soției lui Smiley.

În cadrul unui interviu oferit de prezentatoarea TV în urmă cu câteva luni, vedeta a vorbit fără rețineri despre profesia pe care o are la bază, dar și despre job-urile pe care le-a avut, înainte de a intra în lumina reflectoarelor.

” Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy” , a povestit Gina Pistol, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, în urmă cu câteva luni.

Gina Pistol avea o pasiune pentru instrumentul nai

Gina Pistol a mai făcut o dezvăluire, de care puțini știau, mai precis că are o pasiune pentru instrumentul nai, iar atunci când era copil, chiar își dorea o carieră în acest sens, însă din păcate, vedeta nu a reușit să își fructifice talentul.

„Când eram mică, mă visam pe scenă. Mama n-a știut să mă îndrepte spre arte, visul meu era să cânt la nai. Știi ce poze faine fac? Foarte artistice. Partea asta creativă am adormit-o puțin. Asta îmi place cel mai mult . Tataie Marin, când mergea la nunți, el tundea ginerele și nuntașii, le potcovea și caii, cânta și la vioară și acordeon. Semăn cu el ”, a declarat soția lui Smiley.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]