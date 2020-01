Totul ar fi pornit de la o candelă lăsată aprinsă, iar flăcările s-au extins rapid din cauza vântului și au cuprins fotografiile cu artista Denisa Manelista și jucăriile de pluș care, de ani buni, se tot înmulțesc acolo.

Florian, cumnatul regretatei Denisa Manelista și Adelina, sora acesteia, au vorbit despre nefericitul eveniment, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. ”Din păcate, nu știm exact ce s-a petrecut acolo, dar excludem ideea că cineva i-a dat intenționat foc. Nu am putea să credem așa ceva, deși ne-a trecut prin minte. Oricum, acum e vremea prea rea pe acolo pentru a mai putea face ceva”, ne-a spus Florian.

Cu toate acestea, ne-a dezvăluit acesta, chiar dacă anul a început cum nu se putea mai prost, lucrurile se vor îndrepta. ”După Sf. Ion, dacă ne va ajuta vremea, vom reface tot mormântul. Adică, am vorbit cu socrul meu, cu tatăl Adelinei și al Denisei, și vom trimite banii necesari pentru o lucrare. De această dată însă, vom avea grijă ca monumentul să fie ceva mai bine făcut, să nu mai poată lua foc nimic pe acolo. Adică, vom face ca jucăriile de pluș să nu mai stea la un loc cu lumânările, cu candelele, vor fi separat. Ne pare rău însă de ce s-a întâmplat, parcă a fost un semn, prea a fost uitată Denisa de unii care și-au făcut nume pe spatele ei. În orice caz, mormântul va fi și mai frumos decât a fost, va fi unul cu adevărat deosebit, așa cum a fost și Denisa”, ne-a mai spus, supărat, Florian, cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Denisa Manelista, uitată de artiști

”Nu am făcut foarte multe lucruri. Am avut grijă însă să împărțim, să își aducă lumea aminte de ea. Am împărțit, aici în Spania, unde stăm, am făcut pomană românilor care aveau nevoie de câte ceva. Așa facem de fiecare dată. Normal, Adelina a trimis și un buchet de flori, prin curier, la cimitir, pentru că, în acest an, nu am reușit să fim acolo. Oricum, ca de obicei, am stat în familie, iar micuțele au avut parte de un tort”, ne-a spus cumnatul regretatei Denisa Manelista.

Cu toate acestea, ne-a spus cumnatul Denisei Manelista, a avut o surpriză cât se poate de neplăcută cu privire la cei care susțineau, sus și tare, că o iubesc pe regretata artistă. ”Îmi amintesc că, pe când era Denisa bolnavă și noi eram disperați, apăreau la televizor tot felul de cântărețe, o vizitau la spital și apoi povesteau totul când vedeau un microfon... Acum, ce să vezi? Niciuna nu a dat un mesaj, un telefon, un share, ceva, care să amintească că Denisa Manelista, Denisa Răducu cum o chema de fapt pe ea, a murit... Și că pe 13 decembrie ar fi împlinit 30 de ani. Pe vremea aceea, când Denisa abia se mai putea ține pe picioare, ziceau că sunt purtătoarele ei de cuvânt, acum... liniște totală. Nu vreau să spun mai multe, dar... se știu ele, că sunt cunoscute, mi-au demonstrat că au profitat doar de ce i s-a întâmplat Denisei”, ne-a spus, cu obidă, cumnatul regretatei Denisa Manelista, în decembrie, când Denisa ar fi trebuit să împlinească 30 de ani.

Denisa Manelista a murit din cauza unui cancer, la doar 27 de ani

Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, timp de câteva luni, a luptat cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o salva şi pentru a o vindeca. Mai mult, pe lângă tratamentele medicale specifice bolii de care suferea, Denisa a încercat şi tratamente complementare, naturiste, dar, din păcate, nici acestea nu au salvat-o. Denisa Manelista a murit, pe 23 iulie 2016, acasă la ea, vegheată de sora, mama şi cumnatul ei, la doar 27 de ani, după o lungă agonie.