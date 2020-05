In articol:

Catalin Maruta a filmat-o pe fetita lui, Eva Maria Ioana. Cei doi, tata si fiica, erau impreuna in bucatarie pentru ca micutei domnisoare i se facuse foame. Maruta i-a pregatit rapid un sandvici si, cucerit de complimentele Evei, a scos telefonul ca sa filmeze momentele de tandrete dintre ei si sa o faca geloasa pe Andra. Numai ca pustoaica a realizat rapid ca o astfel de declaratie de dragoste ar putea sa o supere pe mamica ei. Eva a incercat sa fie impartiala in timpul filmarii si sa le laude calitatile in bucatarie in materie de sandviciuri ambilor ei parinti.

Dialogul dintre Catalin Maruta si Eva e "delicios": "Cine face cel mai bun sandvici? O sa vada si mami filmarea!" - Ce raspuns a dat fetita

Maruta: La ora asta ti-e foame?

Eva: Da! De sandvici!

Maruta: Sandvici, normal! Si cine face cel mai bun sandvici? Zi!

Eva: Amandoi!

Maruta: Amandoi! Mai devreme, cand nu filmam, ai zis ca tati face cel mai bun sandvici, nu?

Eva: Aha!

Maruta: Eu il fac cel mai bun?! Zi! O sa vada si mami filmarea! Zi!Eva: Nu. Amandoi!Maruta: Ba da. Mai devreme asa ai zis.Eva: Am uitat ca amandoi faceti!

Cătălin Măruță a dezvăluit cum este trecută Andra, soția lui, în telefon.

Andra și Cătălin Măruța sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Frumoasa cântăreață și soțul ei nu au fost niciodată implicați în scandaluri publice și au doi copiii împreună, iar fanii speră că ea va rămâne din nou însărcinată. Nu doar că se înțeleg foarte bine, dar Andra și Cătălin Măruță par să împărtășească și simțul umorului. El a trecut-o în telefon „Andra sau alți 2”, glumind pe seama faptului că uneori, de pe telefonul ei, sună și David sau Eva.